El Concejo de Santiago de Cali, durante la sesión de ayer, exaltó con honores, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a las siguientes entidades y personalidades de la capital del Valle del Cauca, que por su destacada labor y liderazgo representan la lucha de muchas mujeres en la ciudad:



El Centro de Investigaciones y Estudios de Género Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi, las comunicadoras Olga Lucía Criollo, de El País; Carmen Alicia Sarmiento Mora, de Telepacífico y Sonia Robledo, de Noti 5.





Igualmente, las mejores bachilleres de Instituciones Educativas Oficiales de Cali en el 2022 Michelle Vanessa Quiñones Cárdenas y Gabriel Sofia Molina Riascos; la edilesa Jefry Lerma Jordan; la Campeona Nacional e Internacional de BMX Guadalupe Palacios Palomeque y la Red de Mujeres Comunales de Cali, todas con una participación permanente en temas de mujer, género e inclusión.



Olga Lucía Criollo, editora de la sección política del diario El País, destacada con esta condecoración, expresó unas palabras de agradecimiento: “Esta distinción la recibo como un reconocimiento, no solamente para mí, sino para todas las comunicadoras y mujeres en general, que desde los distintos roles que desempeñan en la sociedad, hacen esfuerzos por lograr unas mejores condiciones de vida para todos los seres humanos. Porque no se trata de que seamos más que los hombres, no somos menos, no somos más, somos iguales. Todos los seres humanos tenemos derecho a un futuro mejor, a una mejor sociedad en paz, reconciliada e igualitaria”.



En el recinto se hizo un minuto de silencio por todas las mujeres que han sido asesinadas.