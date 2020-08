Los grandes hitos de Cali Pachanguero, el himno de la salsa colombiana

Ossiel Villada

A ritmo de timbal, piano y trompetas, ‘Cali Pachanguero’ le demostró al mundo que no hay fronteras que valgan para celebrar las raíces de la cultura popular caleña, esa que desde los años 80 se viste de color, orgullo y alegría para pregonar a los cuatro vientos que “Cali es Cali señoras, señores, lo demás es loma”.



Es esa expresión musical, cargada de júbilo, gozo y nostalgia, la que identifica ese sentir caleño. Una canción, con la que el maestro Jairo Varela sin más pretensiones que la de hacerle un himno a su tierra, logró convertir en la más famosa de todos los tiempos.



“Todos los artistas cuando estamos haciendo música siempre tenemos la ilusión de que esa obra toque muchos corazones e identifique a muchas personas. Pero lo que pasó y pasa aún con ‘Cali Pachanguero’ es maravilloso, cada vez que vamos a cualquier parte del mundo con la agrupación, corroboramos lo grande que es esta obra. Saber que rompió todas las barreras culturales y que muchas personas en el mundo la cantan es un gran orgullo para el grupo. Creo que el maestro Jairo Varela, hasta que estuvo en este plano físico, recibió muchas satisfacciones con esta canción y, seguramente en el lugar o plano que esté, debe estar muy feliz viendo lo que la obra ha significado para el mundo de la música latina”, dice José Aguirre, actual director del Grupo Niche.



Según Aguirre, alrededor de ‘Cali Pachanguero’ siempre estaba presente la historia que contaba Jairo Varela y varios músicos del grupo. “A los músicos de la banda no les gustaba la canción porque tenía algunos problemas técnicos referentes al asunto de la clave, ellos decían que el tema estaba cruzado y que no iba a pasar nada con esa canción, pero la historia demostró lo contrario. Es un éxito mundial”.



Y aunque varias canciones importantes forjaron el sonido de la salsa colombiana, y se convirtieron en grandes referentes de la música latina ante el mundo, para él ‘Cali Pachanguero’, es un tema obligado en cualquier fiesta salsera colombiana en el mundo.



En eso coincide Cristina Varela, hija del fallecido compositor y creador del Grupo Niche, Jairo Varela. Para ella, no hay Feria de Cali, ni evento salsero en el que este ícono mundial no suene y ponga a bailar a propios y extranjeros.



“Mi padre nunca se imaginó que sus canciones fueran a ser lo máximo, pero algo sí es seguro, ‘Cali Pachanguero’ le abrió las puertas del mundo a Cali, a la salsa, y a la música colombiana. Él se concentró en hacer grandes canciones, la mayoría de estas fueron himnos a las ciudades que hicieron parte de su historia, desde allí comenzó el éxito”, dice la joven artista, quien también se lanzó al ruedo de la escena salsera con el proyecto ‘Cris Varela Band’ en 2019, paralelo a su trabajo como directora del Museo Jairo Varela.



Ella, que aún no se ha atrevido a interpretar la canción cumbre de su padre, ‘Cali Pachanguero’, cada vez que la escucha dice recordar aquel último salsódromo en el que Jairo, haciendo parte del desfile, sonriente y disfrutando de su público, esperaba que después del segundo “himno” caleño, le siguieran sus demás éxitos musicales.



“En todo el Salsódromo del año 2011 sonó esta emblemática canción, la gente solo quiso escuchar esa en especial”.



Entre tanto, el melómano, coleccionista y gestor cultural Gary Domínguez, quien dirigió por varios años el reconocido Encuentro de Melómanos y Coleccionistas de la Feria de Cali, recuerda, como si fuera ayer, aquella época de oro en que ‘Cali Pachanguero’ fue entonada por primera vez.



“De ‘Cali Pachanguero’ cada uno tiene su historia personal. Nunca nos imaginamos que esa canción se iba a convertir en el segundo himno de la ciudad, pero desde el momento en que salió Moncho Santana a cantarla me emocioné mucho. Yo tuve la oportunidad de ser bongosero de la orquesta ‘La Misma Gente’ y antes de que entrara al Grupo Niche, Moncho era el cantante de ‘La Misma Gente’. Desde ahí ya sabíamos que él iba a ser uno de los grandes soneros y cantantes de Colombia. Pero más allá de eso, hoy nos honra, igual que ayer, esta canción”, destaca Domínguez.



Añade además que, “nadie se alcanza a dar cuenta de la magnitud de esa canción en el exterior. Cuando uno ha vivido en cualquier parte del mundo y suena este himno musical, se te llena el corazón y te hace viajar de regreso a esta ciudad. Por eso, alguna vez lo dijimos: Aunque no tengamos mar ni leyenda de bucaneros, es Cali ambiente Caribe, sin playa ni varaderos”.



Es tanto el amor por este emblemático tema que por años ha hecho parte del imaginario colectivo de la ciudad, que múltiples versiones han salido de ella.



“Que noches, que noches tan bonitas. Siloé en sus callecitas. Al fondo mi valle en risa. ¡Ay! Todito se divisa...”, ha sonado en inglés, a capella y hasta en electrónica. Incluso, el video oficial de la canción comprueba la afinidad que existe en el mundo por ‘Cali Pachanguero’, pues hoy suma más de 38.525.016 visualizaciones tan solo en Youtube.



“‘Cali Pachanguero’ ha tenido infinidad de versiones y ha estado en la voz de grandes artistas musicales. Sin embargo, siempre me quedaré con la versión del Grupo Niche en la época que sea. Ellos siempre tocarán las fibras de los colombianos con esta canción, y más para los que estamos por fuera del país”, destaca la cantante caleña Adriana Chamorro.



Y agrega: “El efecto ‘Cali Pachanguero’ en el mundo hizo que se fijara la mirada en lo que se estaba haciendo musicalmente en Cali. Esta canción identifica un sonido propio que tiene la salsa en Cali y es ese sabor a Pacífico que ha tenido el Grupo Niche en toda su historia”.



Lo cierto es que Varela, más que crear un himno musical para su querida ‘sucursal del cielo’, marcó un precedente en la historia. Sus composiciones dejaron huella en el mundo salsero y su legado sigue intacto.



Tanto así, que a esta nueva generación de artistas que le preceden, le ha sido imposible alejarse de ese sonido musical que por años los ha acompañado.



Por eso presentaron recientemente ‘40’ el nuevo álbum que se compuso siguiendo los lineamientos musicales establecidos por Jairo Varela para mantener el inconfundible estilo del Grupo Niche.



En el mundo entero

El sentir salsero de Jairo Varela y su Grupo Niche se encuentra en cada canción que se ha hecho leyenda, que ha sobrepasado la barrera del tiempo y de las nuevas generaciones. Incluso, el auge de los nuevos ritmos y géneros musicales.



Sus canciones rompieron con la idea de que la buena salsa era solo la de importación, la que se hacía en Puerto Rico, Cuba o Nueva York.



Estos son algunos de los grandes hitos y datos claves que han marcado la historia de ‘Cali Pachanguero’:



1. Cali Pachanguero fue la quinta canción del álbum ‘No Hay Quinto Malo’ lanzado en el año 1984, mismo año en que se convirtió en la canción oficial de la Feria de Cali.



2. En el año 1988 fue estrenada a nivel mundial la película ‘Salsa’, protagonizada por el artista Robi Draco Rosa. Allí, la emblemática canción del Grupo Niche Cali Pachanguero hizo parte del ‘soundtrack’ elegido y contó con versión en inglés.



3. En 1989, la agrupación reunió a más de 400 mil personas en la Plaza de la Revolución, en Lima, Perú. Allí, ‘Cali Pachanguero’ fue una de las canciones que hizo gozar al público del país vecino.



4. En el año 2012 la emblemática canción volvió a ser el disco oficial de la Feria de Cali, como un homenaje póstumo al reconocido compositor Jairo Varela.



5. La versión original estuvo a cargo de Moncho Santana, ex vocalista del Grupo Niche. Sin embargo, luego surgieron versiones como la del cantante puertorriqueño Tito Gómez para el álbum ‘Historia Musical’. En el 2013, los salseros Gilberto Santa Rosa y Andy Montañez realizaron su propia versión durante la Feria de Cali en homenaje al fallecido maestro Jairo Varela.



6. Durante la inauguración de los IX Juegos Mundiales realizados en Cali, en el año 2013, y organizados por la Internacional World Games Association, más de 300 bailarines en escena dieron inicio al acto deportivo con una coreografía a ritmo de ‘Cali Pachanguero’.



7. Según una encuesta realizada en el 2006 por la firma CDM Research para El País, el 60,7% de los encuestados sostuvo que Cali Pachanguero era la canción emblemática del Valle.



8. En 1997 la Orquesta Sinfónica del Valle presentó, durante el evento ‘La Sinfónica en su Salsa’ en el Teatro al Aire Libre los Cristales, su versión de la canción bajo los arreglos del Maestro Edy Martínez. De igual manera lo hizo el Coro Filarmónico de Bogotá con la interpretación a capela de ‘Cali Pachanguero’ el pasado 04 de abril de 2020, durante las transmisiones vía zoom en el inicio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19.



9. Colombianos y extranjeros celebraron en las calles de Samara, ciudad de Rusia, a ritmo de ‘Cali Pachanguero’ la clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final contra Senegal en la Copa Mundial FIFA, Rusia 2018.



10. 'Millenials' y 'centennials' disfrutaron a ritmo de ‘Cali Pachanguero’, del Grupo Niche, durante la décima edición del Festival de música alternativa ‘Estéreo Picnic’, en 2019. El público, que no es asiduo en sus presentaciones, ovacionó a la representativa agrupación.



11. 'Cali Pachanguero' ocupa el puesto 27 entre las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos según la lista Billboard, especializada en información sobre la industria musical.



12. Los primeros acordes de ‘Cali Pachanguero’ se escucharon en la gala de los recientes Premios Óscar, celebrados en febrero de 2020 por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, cuando la actriz Salma Hayek y Óscar Isaac salieron al escenario para anunciar el Premio a la Mejor Edición de Sonido.



13. 120 mil personas, motivadas por la Fundación Delirio, hicieron posible que Cali lograra, el pasado 28 de junio, el Guinness World Records con el mayor número de videos de personas bailando al ritmo de ‘Cali Pachanguero’ en Facebook.