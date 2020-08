Los detalles de la versión virtual de Oiga, Mire, Lea

Natalia Moreno Quintero

El Festival Oiga Mire Lea nació en 2015 con el propósito de establecer un espacio donde lectores y autores se reúnan a celebrar su amor por la literatura, pero en una fiesta abierta a toda la comunidad, donde todos tengan la oportunidad de ‘contagiarse’ y descubrir esos libros que llenan de sentido sus vidas.



Así ha sido desde entonces, en el primer año: 30 escritores locales, nacionales y extranjeros celebraron las letras junto a 12.400 personas. Para el siguiente año la fiesta creció a 46 escritores y 14.148 asistentes, y siguió creciendo llegando incluso a 18 ciudades y municipios del Valle, de tal modo que para el 2019 participaron 91 escritores que reunieron a un total de 23.756 personas.

El Festival Oiga Mire Lea, como su nombre así lo indica, es un evento literario auténticamente caleño, que en pocos años se ganó el reconocimiento no solo en Cali, sino a nivel regional y nacional, ocupando un importante lugar en la agenda de grandes festivales como el Hay Festival de Cartagena y la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, entre otros.



Es por ello que, para mantener ese crecimiento exponencial del Oiga Mire Lea aun en tiempos de pandemia, el grupo gestor del evento (integrado por Aura Lucía Mera, Jorge Uribe, Martha Uribe, Martha Calle, Pilar Caicedo, María Fernanda Penilla, Ximena Bonilla, Aída Calero y Gloria Delgado) y la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, entidad organizadora, en cabeza de su directora Mónica Alexandra Perlaza Ochoa, y con coordinación literaria de Catalina Villa; determinaron que en 2020 la sexta versión del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea se realizará entre el 1 y 5 de septiembre de forma totalmente virtual.



A ello se debe el lema adoptado para esta versión: ‘Las letras nos unen’, con el cual será lanzada la agenda del Festival, hoy a la 1:30 p.m., por las redes sociales de la Biblioteca Departamental y la plataforma www.oigamirelea.com



En este sentido, como afirma Catalina Villa, “aunque será un festival más pequeño, puesto que serán 5 días, a diferencia de los 9 que manejamos en la edición pasada, estamos seguros que el Oiga Mire Lea ya es una espacio del que se han apropiado los caleños, por lo que así sea virtual tendrá una buena acogida, además se han hecho alianzas estratégicas para tener mayor difusión y llegar a la gente por diferentes canales”.



No obstante, la virtualidad también es una ventaja, puesto que ha permitido que algunos de los invitados, quienes por cuestiones de agenda no habrían podido asistir de forma presencial, ahora participarán del festival, entre ellos la poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli, quien el miércoles 2 de septiembre a las 6:30 p.m., hablará con Adriana Santacruz sobre ‘Mujeres, feminismo, resistencia y poesía’. También se ha confirmado la participación del escritor Héctor Abad Faciolince, quien estuvo en la primera versión del Oiga Mire Lean en 2015, y que, el viernes 4 de septiembre a las 6:30 p.m., conversará sobre los ‘Diarios como obra literaria’ con el también escritor Santiago Gamboa.



Para conocer todos los detalles de lo que será esta nueva fiesta literaria virtual, la directora Mónica Alexandra Perlaza Ochoa habló con El País.

"Fue gracias a la iniciativa de la gobernadora Clara Luz Roldán, que realizamos esta estrategia institucional con Telepacifico, para tener mayor impacto". Mónica Alexandra Perlaza Directora del Festival Oiga Mire Lea

¿Cómo cambiaron los planes del Festival por causa de la pandemia?

Una vez el gobierno nacional y departamental fijaron las restricciones para los servicios presenciales, desde la Biblioteca Departamental salimos a la virtualidad con una oferta de promoción de ciencia y cultura, servicios bibliotecarios y consulta, además de promoción de escritura y lectura, es allí donde empezamos a planificar cómo llevar el festival a las plataformas digitales, con el equipo de trabajo, el grupo gestor, la coordinadora literaria y funcionarios de la entidad. Lo que teníamos claro es que el Festival ya es una institución de Cali, que debíamos llevarlo con gran impacto a la virtualidad, llenando las expectativas que ya tiene el público cautivo y atraer a nuevos espectadores.



¿Cuáles han sido los mayores retos para llevar a cabo esta versión virtual del Festival?

El primer reto era pensarlo desde la virtualidad y segundo llegar a todos los rincones del Valle del Cauca, por tal motivo consolidamos una alianza con el canal regional Telepacífico que transmitirá nuestros eventos durante los cinco días del Festival, esto con el objetivo de llegar a través de la TV a más hogares, principalmente a las zonas rurales. Esperamos tener de esta forma muchos usuarios conectados y cautivar nuevo público.

También trabajamos articuladamente, y con anticipación, con la coordinadora literaria para hacer línea directa con las editoriales, representantes de escritores, y persuadirlos de participar, mostrándoles la importancia que cada día toma el festival. Es gratificante saber que acceden, porque ya hay un reconocimiento y ellos lo saben. Así logramos reunir para esta versión del Festival a 7 escritores internacionales, 8 nacionales y 15 locales, quienes estarán en más de 27 eventos durante los cinco días.



¿Cómo las personas podrán estar al tanto de la programación?

Por las redes sociales del festival y la Biblioteca Departamental, durante las transmisiones en vivo por Facebook, Youtube y Twitter. También en www.oigamirelea.com, y por señal digital y convencional de Telepacífico.

En esta versión del Oiga Mire Lea se hará reconocimiento a la literatura afro, con un conversatorio sobre Manuel Zapata Olivella, así como la participación de la escritora de Nueva Guinea, Remei Sipi.

Invitados literarios

Internacionales



Gioconda Belli (Nicaragua), conversará con Adriana Santacruz.

Remei Sipi (África - Nueva Guinea).

Guillermo Arriaga (México), conversará con Víctor Diusabá.

Jon Lee Anderson (EE. UU.).

Juan Villoro (México), conversará con Mario Jursich.

Mónica Ojeda (Ecuador).

Brenda Navarro (México).

Sara Jaramillo.

Miguel Torres, presentado por Juan David Correa.

Yolanda Reyes.

Javier Ortiz Cassiani.

Daniel Samper Pizano, entrevistado por Margarita Vidal.

Héctor Abad Faciolince conversará con Santiago Gamboa.

Andrés Felipe Solano.

Ricardo Silva Romero en diálogo con Juan Esteban Constaín.