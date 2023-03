Lanzamiento del documental ‘Cuando las aguas se juntan: una historia de mujeres y paz’

Como los ríos y los mares se encuentran, así se han encontrado durante décadas de lucha incansable las mujeres colombianas en su diversidad. Ellas, activistas, feministas, ya sea desde el movimiento de mujeres, sus organizaciones de base y otras orillas, quienes muchas veces pasan invisibles y lejos de los focos mediáticos, han puesto en el centro de la conversación la urgencia de contar con su participación de forma significativa en la construcción de un mejor país.



Ellas trascienden las cifras, han puesto el cuerpo y la fuerza para defender nuestros derechos, y en reconocimiento a su incansable trabajo, la Embajada de Suecia, la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres -ONU Mujeres- y el legado de la Comisión de la Verdad, presentan en el Día Internacional de la Mujer el largometraje documental ‘Cuando las aguas se juntan: una historia de mujeres y paz’, dirigido por Margarita Martínez Escallón.



Cabe decir que el film se estrenará en salas de cine a partir del 9 de marzo en la Cinemateca Distrital de Bogotá. Con su lanzamiento oficial la película iniciará su circuito en eventos nacionales e internacionales, así como una serie de muestras.



“La lucha incansable de todas las mujeres y sus organizaciones, que vemos reflejadas en el documental, es una muestra del poder transformador que tienen las mujeres en la sociedad. Sin su determinación, la Colombia que hoy se abre ante nuestros ojos: plural, inclusiva, con intenciones claras de paz y comprometida con los derechos de las mujeres en toda su diversidad, no sería posible”, dijo la representante País de ONU Mujeres en Colombia.



Así las cosas, la pieza cinematográfica de 85 minutos, retrata desde las voces propias de las mujeres y sus organizaciones, historias que ponen en evidencia los desafíos, pérdidas, a veces desgarradoras, y al mismo tiempo la resiliencia, fortaleza y valentía de mujeres colombianas que juntaron sus fuerzas como las aguas, y avanzaron en un rol decisivo e invaluable para que las cicatrices que han tenido que soportar por más de medio siglo en el país no fueran en vano.



Mujeres como las que aquí se retratan han creado la propia visión del feminismo de su generación, luchando por la paz, la justicia, la dignidad, la verdad y la no repetición.



Ellas han caminado durante décadas llevando a cuestas sus sueños y anhelos trabajando sin pausa para que cada día fuera mejor, por eso, la película no rehúye a las controversias, sino que aviva el surgimiento de ese liderazgo, captura su espíritu luchador que no se dejó vencer por el dolor, y plasma la emocionante resiliencia y fuerza como referente e inspiración frente a las luchas y desafíos entorno a sus derechos.



Vea el trailer a continuación.