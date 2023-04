Selección de libros para fortalecer el espíritu durante la Semana Santa

En la biblioteca de todo creyente o de personas con intereses espirituales no puede faltar una buena edición de La Biblia, pero las sagradas escrituras también pueden acompañarse de una selección de títulos que abordan temas religiosos y, que durante la Semana Mayor, pueden propiciar reflexiones y despertar la conciencia interior.



Compartimos algunos libros que encontrarán en las librerías más cercanas.

El pastor, un acercamiento a la vida del papa Francisco y sus transformaciones en la Iglesia Católica. Foto: Especial para El País

EL PASTOR



Cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido el 266º pontífice de la Iglesia católica muchos se preguntaron quién era este cardenal argentino. Los datos biográficos que se conocían eran escuetos. Nada decían de su recorrido humano, de su pensamiento, de su visión, de sus sueños, de sus esperanzas. Muchas respuestas a estas preguntas estaban en El Jesuita. El libro -publicado en 2010 en la Argentina y que rápidamente se convirtió en un best seller mundial- condensaba dos años de conversaciones del futuro Papa con la periodista italiana Francesca Ambrogetti y el periodista argentino Sergio Rubin. Debía ser el epílogo de un cardenal próximo a retirarse y se convirtió en el prólogo del papa llegado del fin del mundo y acerca del cual los autores resolvieron seguir escribiendo.



Retomando los hilos de su historia, la de su familia, sus preferencias, su personalidad. Pero esencialmente hablando de su defensa del medio ambiente y la paz mundial, de los desafíos de su papado, entre ellos la lucha contra el flagelo de los abusos y a favor de la transparencia de las finanzas del Vaticano. También analizaron las resistencias que debió enfrentar para avanzar por una Iglesia más abierta y comprensiva de las realidades de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, austera y especialmente comprometida con los pobres y los excluidos. El Pastor es el fruto de diez años de entrevistas en las que el papa Francisco no esquiva ningún aspecto de su vida y de un pontificado que está cambiando la Iglesia.



La solución de Dios. Foto: Especial para El País

LA SOLUCIÓN DE DIOS



En La Solución de Dios, Neale Donald Walsch, el aclamado autor de los cuatro volúmenes de Conversaciones con Dios, explora cómo podemos poner fin a la ira, la violencia, los desacuerdos entre personas y naciones, la pobreza, el hambre y el sufrimiento en general, y garantizar en cambio la paz, la prosperidad, la seguridad, las oportunidades y la alegría a las personas de todo el mundo.



En estos tiempos especialmente convulsos, sus palabras hacen eco en nuestros corazones: Donald Walsch asegura que todo lo que la humanidad ha esperado o soñado durante siglos es posible y está en nuestro alcance; que esto podría suceder más rápido de lo que imaginamos y que resulta de la adopción de una sola idea: Dios es Amor Puro.



“Darle la bienvenida a lo que nuestro corazón experimenta como Amor Puro es una forma maravillosa de inspirar a la sociedad a adoptar una nueva ética global.” -Neale Donald Walsch

Biografía de la luz, Pablo d'Ors. Foto: Especial para El País

BIOGRAFÍA DE LA LUZ



Este ensayo del escritor y sacerdote Pablo d'Ors, recoge con tanta modestia como ambición, un itinerario espiritual para el hombre y la mujer de hoy. Una relectura imprescindible, tan sencilla como profunda,

del legado de Cristo, faro de la humanidad. El evangelio como mapa de la conciencia y como permanente provocación existencial.



Biografía de la Luz es un texto pensado para todos los buscadores espirituales y, por ello, escrito desde una perspectiva cultural más que confesional. Un camino, tan radical como posible, para la iluminación, entendiéndola como algo sencillo y cotidiano. Una especie de manual poético de la interioridad, en el que se presentan algunas de las incontables imágenes y metáforas que esbozan los evangelistas y que

son auténticos espejos de la identidad humana. Un libro para revisar la propia vida y para descubrir, tras el ruido de las sombras, que no buscaríamos lo luminoso si no fuéramos, al fin y al cabo, seres de luz.



En la línea de sus anteriores entregas literarias –El Olvido de sí, Entusiasmo, la aclamada Biografía del Silencio…–, Pablo d’Ors nos regala ahora su obra definitiva.



Todos necesitamos reflexiones como éstas, tan transparentes: historias que nos ayudan a ver las cosas de nuevo como son. Como seguramente las veíamos cuando éramos niños. Imágenes e ideas que hacen patente que la vida no está lejos o fuera, sino dentro y aquí.

Las montañas de Buda, de Javier Moro. Foto: Especial para El País

LAS MONTAÑAS DE BUDA



Monjas budistas de quince años se atreven a desafiar a los invasores chinos, niños que son reencarnaciones de dioses, adolescentes heroicos y ancianos de leyenda, torturadores y sabios ermitaños, policías corruptos y guerreros nómadas… Las Montañas de Buda, del escritor y periodista español Javier Moro, cuenta lo que se niega a desaparecer al otro lado del Himalaya: el espíritu de la resistencia, la fe, el alma del Tíbet. Es la historia verídica de dos mujeres jóvenes que se unen a un grupo de refugiados para cruzar, de noche y a pie, las cumbres más altas del mundo. Es la historia del Dalai Lama, que dedica su vida a mantener viva la llama de la esperanza. Es la historia reciente del Tíbet. Y es, ante todo, la prueba de que la fuerza bruta no puede destruir el espíritu humano.

La prueba del cielo. El viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida. Foto: Especial para El País

LA PRUEBA DEL CIELO



El viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida. Una historia real que nos ayudará a comprender qué nos espera más allá de la vida. Miles de personas han tenido experiencias cercanas a la muerte, por su parte, el lado científico siempre ha argumentado que estas son imposibles, y el doctor Eben Alexander era uno de aquellos que jamás daba crédito a esas teorías. Sin embargo, después de que su cerebro fuera atacado por una enfermedad, y de haber atravesado un coma en el que viajó al más allá, entendió que no era una fantasía: Dios y el alma existen realmente, y la muerte no es el final de la existencia personal, sino una simple transición.