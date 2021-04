Palabras guardadas en un maletín, lea una selección poética de María del Socorro Vélez

Luis Carlos Bermeo Gamboa

Compartimos con los lectores de Gaceta algunos poemas de María del Socorro Vélez Calle, una destacada poeta vallecaucana, quien en 2019 obtuvo el X Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango por su poemario ‘Todo cabía en el maletín de cuero’. Su universo poético está compuesto de impresiones de la infancia, donde la rudeza de la vida en el campo se mezcla con la ternura del descubrimiento de las primeras palabras.

Si nace ternera la llamarán Pilar y aumentará la prole

El mugido desgarrador destierra el silencio del potrero

a Clara le han arrebatado su ternero.

Como la niña que mira hasta el fin del viento

el naufragio de su primera cometa

Clara ve a su hijo

-enclenque y recién lamido-

alejarse

en un furgón.



La vaca no sabe de destaces

y lo espera con la leche tibia

palpitando en su ubre.

Es ahí

donde las vacas

tienen

el corazón.



Manual para sobrevivir

I



Alelarse en la luz de la vela.



II



Vivir la punción azul

en las íntimas llagas

confesar que no eran cicatrices.



III



Escuchar la ira

la angustia

el miedo

admitir que son huérfanos de lenguaje.



IV



Desocultarnos

-la fragilidad es una virtud-.



Al asta del lápiz vendrán

la loba

la sal

el yodo.



Un nombre y siete vidas

Un nombre de gato mulló mis labios

hacia la oquedad de mi boca

saltó curioso y abrió los ojos.

En ese santiamén de luz

se estiró en mi lengua

lamió mis papilas.



Salivé

sus

sílabas.



No alcancé a pronunciarlo

huyó despavorido

y en un intento de dicción

perdió las siete vidas.





Conversación

Ella escuchó de sus ojos

el dialecto verde de los peces.

Él sopló el silencio largo

de ceniza.



Así entonces

fundaron la palabra.



Palabrario

Falleba

abre mis manos

para regar el alpiste

que alimenta a la lluvia.



Astilla

en mi herida

salpica filosa la sangre

de mi costado.



Silencio

acerca hasta mi boca

el trino de besos

que dejan caer del techo

las lagartijas.



Acantilado

aguja blanca

enterrada en mi pie derecho

llaga al amparo

de una intemperie salobre.



Milagro

siento en los ojos

el mar es asfalto azul

al paso veloz del basilisco.



Tinta

derrama azogue

y la palabra palabra

es el verbo Luz conjugado

en mis versos inocentes.



Canción

Juana orilla cierta

corriente mansa del Iscuandé

a bordo de nuestra casa

hace tantos años ya.

Seis hijos celebrados

en el cununo del vientre

maduraron sus caderas

ritmo lento de berejú.



A su boca salediza

acuden limpias las palabras

alabadas en esa luz

tagua de sus ojos.

Devota del azar

y del señor lotero

a hurtadillas busca las monedas

en bolsillos y nocheros.



Si el salmón ennegrecido

y una pizca es cucharada

ella inventa sus razones,

abundante sal y fuego

así dice en la receta.



Juana no olvida un dolor de muela

que la dejó sin dientes

suelta la risa en su cuerpo

subibaja los hombros

parece la marea.



Mientras cocina habla a los plátanos

acusa al cuchillo

riñe al camarón por su tamaño

y dejando para sí

las últimas letras de las palabras,

canta.



Ya el agua se está secando

vamonó a pianguá

y dónde se da la piangua

en la raí del manglá

y cómo hacen pa´sacala

meté la mano, sacá de allá…



Juana orilla cierta

corriente mansa del Iscuandé

a bordo de nuestra casa

hace tantos años ya.



Al cuaderno le nacen alanterios

Indelebles

lee el cuaderno

los ojos

los hombros

los brazos

las piernas

los pies

anatomía tan humana

tan parecida a los gestos de bondad

que tienen los trazos simples.

Sefelisiente.



Borra arcos

anzuelos

arpones

ganzúas

espuelas

-armas de la letra gótica

y en la hondura

traspasada a sus hojas

pone puntos

-tal vez huevos de palabras-.



Sanánido de sus lláguidas

puebla sus renglones albinúbeos

nacen alanterios

plumamuts

lechugatos

tamaríndolas.



El cuaderno se anueva.



Desmemoria

Se fuga la calle

donde ayer hice mercado.

Deja en mi memoria

la luz de los nísperos

las papilas de la mora

y el olor del cilantro.



Pierdo a diario

el mismo tango

canto

tarareo

gozo esa voz binaria

la nostalgia esquiva

en la punta de mi lengua.



No hay indicios

de dónde guardo partidas de bautismo

ni registros de defunción.

Las huellas inalterables de ida y vuelta

me bastan.



Todo atestigua

que un espíritu

desvalija mis libros.

Entre ellos y yo

silencios de cobalto

la gravidez del olvido.



En vidrios rotos

sobre el pavimento

dejé muchas cosas.



No las recuerdo.



Cartilla de lenguaje

En el insomnio regreso a la niñez

suspendida en algún hemistiquio de la página.

Ahí está Aurelio

mi gato diestro en vocales abiertas

y el lenguaje del parque

árbol

banca

fuente

maestros sustantivos.



Recobro la u

uña roja

el ala

mamá mima a mimí

la gramática de Coquito.



Llega una perífrasis en reposo

un párrafo lacónico

y el pregón de Llovizna

la loquita del pueblo

que hablaba y hablaba.



Todo cabía en el maletín de cuero

que decía

ABC.



Vaticinio

El búho mira atrás y prevé.

En el embalse ámbar de sus ojos

guarda

la suerte del ratón.

Gira hacia el presente

y ávido

espera.



Miniaturas

Llovizna,

deletreo del agua

sobre las hojas.



***

La piedra furiosa

teje en el vidrio

la telaraña.



***

En los cables

la golondrina tambalea.

Voló la paloma.



***

En el aire

camina la araña.

La mano corta el milagro.



***

Nogales,

olvidos sembrados

por las ardillas.