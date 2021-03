Los eventos religiosos de esta Semana Santa en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Sin procesiones masivas y con inscripciones previas para asistir a los templos, así será la Semana Mayor en Cali.



El padre José Over Gallego, vocero de la Arquidiócesis de Cali, informó que “están prohibidas las procesiones en la ciudad. Se sugiere a los párrocos evitar las conglomeraciones el Jueves y Viernes Santo y buscar otras alternativas de peregrinaje”.

Las ceremonias religiosas las transmitirá la Arquidiócesis desde la Catedral de San Pedro en redes sociales el Jueves y Viernes Santo, de 4:00 a 6:00 p.m.; el sábado de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. y el domingo a las 7:00 a.m.

Exposición de pasos en iglesia de Colseguros

​

En la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Colseguros se exponen pasos como Señor del Triunfo, Oración en el Huerto, La Piedad, Cristo del Descendimiento, La Sentencia, Amo Ecce Homo, San Juan, Apóstol Pedro, Señor Nazareno, Santo Cristo, Santo Sepulcro y Virgen Dolorosa, que han hecho parte de las procesiones por más de 60 años. El Jueves Santo, a las 3:00 p.m. y a las 5:00 p.m., misa de la Cena del Señor, y a las 7:00 p.m., Hora Santa.

El Viernes Santo, 3:00 p.m. Santo Viacrucis, celebración de la Pasión y Muerte del Señor, Adoración al Señor Crucificado y Comunión. Y a las 7:00 p.m., visita al Santo Sepulcro. Sábado, 5:00 p.m. Acto Mariano. 7:00 p.m., Vigilia Pascual. Y en la Capilla Bretaña, 5:00 p.m. Vigilia Pascual. Domingo, 7:30 a.m., 11:00 a.m. y 6:30 p.m. Eucaristía. A las 9:00 a.m. en la Capilla de Bretaña, Eucaristía. Cll. 10 #25-29.

Parroquía La María

​

La parroquia La María, ubicada en Pance, celebra la Semana Santa de manera presencial y virtual a través del Facebook live @parroquialamaríacali. Hoy Miércoles Santo, tendrán jornada de confesiones.



Jueves y Viernes Santo, eucaristía para los enfermos y dos celebraciones de la cena del Señor, a las 3:00 y 5:00 p.m. El Viernes Santo tendrá el viacrucis orado en el templo a las 8:00 a.m. El Sábado Santo continuará con la vigilia pascual a las 7:30 p.m. Y el domingo de Pascua concluirá con la eucaristía de resurección a las 8:00 a.m.

Orquesta filarmónica de cali, en concierto

​

La Orquesta Filarmónica de Cali conmemora la Semana Santa, como lo hace cada año, interpretando en su repertorio obras de compositores dedicados a la música sacra. Ensambles de Música de Cámara de la OFC, la soprano Natalia Vanegas y el contratenor Asael Cuesta interpretarán el próximo domingo obras como Canto Místico, que Roberto Pineda Duque el importante compositor colombiano escribió para la Sinfónica Nacional de Colombia; un arreglo del compositor Arie Van Hoek de la famosa Tocata y fuga en re menor BWV 565, para un ensamble de vientos de Joan Sebastian Bach y Sabat Mater, una pieza dedicada a la Virgen María, de Giovanni Battista Pergolesi.

La transmisión será en vivo por el Canal Telepacífico y el Facebook Live @filarmonicaCali

Domingo 4 de abril, 5:30 p.m.

Catedral de San Pedro

​

La Arquidiócesis de Cali programó una serie de transmisiones religiosas por Telepacífico que serán celebradas en la Catedral de San Pedro Apóstol, presididas por Monseñor Darío de Jesús Monsalve.



El jueves Santo comenzará con la solemne eucaristía en la cena del Señor, y Viernes Santo: Liturgia de la Pasión del Señor, ambos días las transmisiones serán a las 4:30 p.m. Sábado Santo, vigilia pascual y bendición del fuego nuevo a las 6:00 p.m. Y el domingo de Pascua, la Semana Mayor concluirá con la Eucaristía de Resurrección a las 7:00 a.m.

El Templete

​

Miércoles Santo: Acto Penitencial y eucaristía, 7:00 p.m. Jueves Santo: 10:00 a.m., Eucaristía por los enfermos. 4:00 p.m., Celebración de la cena del Señor. 8:00 p.m., Hora Santa.



Viernes Santo: 10:00a.m. Santo Viacrucis. 4:00 p.m. Pasión del Señor. 7:00 p.m. Meditación de las Siete Palabras.



Sábado Santo: 10:00 a.m. Acto mariano. 8:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.



Domingo de Resurreción: eucaristías: 9:00 a.m., 12:00 m. y 6:00 p.m.

En las parroquias solo podrán asistir máximo 100 personas, quienes previamente tendrán que inscribirse para asistir.

Capilla de San Antonio

​

Hoy las hermanas Clarisas inivitan a los feligreses a celebrar la Santa Misa a las 8:00 a.m. El Jueves Santo, se realizará la celebración de la cena del Señor y procesión al monumento a las 2:30 p.m. Ese día la capilla permanecerá abierta hasta las 12:00 p.m., para la adoración del Santísimo.



El Viernes Santo a las 10:30 a.m., será el viacrusis en procesión alrededor de la capilla. El Sábado Santo continuará con la Vigilia Pascual a las 5:00 p.m. Y el domingo de Pascua se celebrará la Resurrección del Señor a las 9:00 a.m.

Haciendas y museos abiertos en el Valle

​

Con los centros del patrimonio cultural y natural abiertos al público, agenda virtual y actividades con los Gestores Ambientales, el Instituto para la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, INCIVA, se prepara para la Semana Santa.



El director de la entidad, Jonathan Velásquez Alzate, anunció que la Hacienda El Paraíso, en El Cerrito; el Museo Arqueológico Calima, en Calima El Darién y el Parque Natural Regional El Vínculo, en Buga, estarán abiertos para recibir visitantes durante la Semana Mayor.



El Jardín Botánico Juan María Céspedes estará cerrado por las afectaciones ocasionadas por el río Tuluá y el Museo Departamental de Ciencias Naturales tendrá actividad virtual, porque está en proceso de renovación como parte del proyecto Museos Aliados del Valle.

Toda la semana



Informes: INCIVA.

Música sacra: Popayán

​

El concierto de la Orquesta Sinfónica de Colombia será el evento central del 58 Festival de Música Religiosa de Popayán que se realiza por estos días hasta el 2 de abril. Habrá presentaciones de Tamborimba, grupo de percusión caleño, la Orquesta Filarmonía Popayán, el cuarteto de Cuerdas Q-Arte y los ganadores del Concurso de Jóvenes Solistas del Banco de la República, Juan Diego Mora, Dúo Deciso y Trío Urquina.



La agrupación francesa Discantus ensamble presentará un concierto, grabado en el museo medieval de París, con obras vocales medievales de los peregrinos del Camino de Santiago. Desde España, el cuarteto de guitarras EntreQuatre. El concierto de apertura o de la Caucanidad ofrecerá la versión para orquesta de cuerdas de obras de los compositores Francisco Diago, Efraín Orozco, Walter Meneses o Inés Granja con la dirección del Ferney Lucero.



Estarán la percusionista Salomé Gómez, el flautista y compositor Walter Meneses y la cantante Leybnithz María Riascos. En el cierre músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y la Orquesta Filarmonía Popayán se unirán.



Conciertos hasta el Viernes Santo, a las 5:00 p.m., en el Teatro Municipal y de martes a Jueves Santo, a las 12 del día en la Iglesia de San José. www.fespo.org y fan page: Corporación Festival de Música de Popayán.

Semana Mayor en el canal Telepacífico

​

El Jueves Santo conéctese con el Festival de Música Clásica de Santander de Quilichao (foto), a la 1:40 p.m. A las 3:30 p.m., Matachindé. La Eucaristía del Lavatorio de los Pies, a las 4:30 p.m. y la Vigilia, 9:00 p.m. El Viernes Santo, Milagros, 1:40 p.m. y el film El Sendero de la Anaconda, 4:30 p.m.



Sábado Santo: El Ministerio del Tiempo, 3:30 p.m.; misa, 6:00 p.m. y La Rebámbaramba, 8:40 p.m. El domingo a las 7:00 a.m., misa; 2:30 p.m., Miguelito Canto a Borinquen; 3:30 p.m., El Ministerio del Tiempo. Danza en Escena, 8:40 p.m.