Desde el otro lado del río, poemas de Fabio Arias 'Farías'

Luis Carlos Bermeo Gamboa

El poeta Fabio Arias ‘Farías’ nació en Barbacoas (1950) y falleció en Cali (2014), esta última ciudad fue donde residió desde su juventud y escribió toda su obra poética, que está reunida en el libro ‘Bulevar del sueño’ (2018) publicado en la colección Las ofrendas del programa editorial de Univalle. Farías fue un poeta del Pacífico urbano que creó un universo poblado de sueños, ríos y criaturas nocturnas, su poesía es un permanente diálogo con una mujer, que puede ser la muerte o la vida, y él desde la otra orilla intenta seducirla con juegos de palabras que son esos poemas diáfanos como el agua, en cuyo fondo se mueven y reflejan como espejos las palabras. En nuestra sección de poesía moderna, la revista Gaceta comparte algunos poemas Farías, fallecido el 4 de junio, hace 6 años en Cali.

“Ningún poeta anterior lo elevó a la categoría abstracta, de claro origen surrealista, el mundo del litoral Pacífico”, Medardo Arias. Foto: Especial para Gaceta

La marca del amor

Así lo debes entender:

la marca del amor

no es un acto de venganza.

El tiempo deja sus huellas

aún en los cuerpos extraviados.



Espejismos

Me hablas de desiertos y espejismos

dispersos en los libros.

Trama de bogavante

que sigue las páginas alcanforadas

de los años navegables.

Lectura correcta de mis ríos

en la misma tarde de la duda.

Ritual del muelle

que despide de besos

tu rastro inexistente.



Algo debe suceder

si no es posible tu boca

algo reflejan las palabras

sobre la región más lúcida.



Aves de confianza

Me he reconciliado

con la sencilla astucia de los pájaros.

Me he dado a su vuelo

que me avisa el desangre del verano.

He comido de su pesca milagrosa

en la misma playa

donde el aceite y los niños se confunden.

He conversado contigo

como anfitriona de palmeras

que apuntan el atardecer

de los bienes terrenales.



No me he cansado de entender

a estas discretas

aves de confianza

que nos permiten hablar

de las cosas imposibles.



Una lágrima edifico la lluvia

Y decimos

que anoche soñamos

en colocar las heridas aisladas de los nervios

o que éramos pulpos

que algún sol les traicionó su mar

para dejarnos mutilados hasta los poros.

Y al poco tiempo

una lágrima edificó la lluvia

y nos quedamos solos

mirando desteñir los cuerpos caminantes

y les vimos los ojos, las manos, los pies

y nos parecían que estábamos amarrados

a sus esquinas serpientes

para luego darnos cuenta

que no teníamos nada.

Todo le pertenecía a la temperatura de ser.



Porque debimos comprender

que hay un espejo en cada palabra

y a veces en una palabra

miles de espejos se miran.



Se limpió la tierra de la tierra

A esta hora

miles habrán dicho cosas

como días hay en el año.



A esta hora

así en fila no india

tapándonos las exageraciones fónicas

deseamos compartir la mano

con dedos invitados.

Antes

se limpió la tierra de la tierra

las herraduras de los caballos

el aire de los oídos

se limpió el segundo antes de la hora.

Todo estaba listo.



Salimos a vernos los mismos ojos

los mismos pechos

era una operación de la vista

por sufrir mucho de lágrimas.



A esta hora

hora recostada en este viento

piensa.



La tumba se hizo a imagen y semejanza del sueño

I



Morir al cuadrado

y restarle los suicidios

es impacientar la colgada del vacío

y trabajar en la fábrica de cáscaras.



Se ofrecieron matemáticos

para contarle los resbalones al plátano.



Calcularon

que morir al cuadrado

y dividirlos por ‘yo’

da una impotencia a millones.

(Y trataron de encontrar la fórmula

de restarle las mentiras).

Mas

los primeros árboles dijeron

que ellos dieron la idea

de que se hiciera la tumba

a imagen y semejanza del sueño.



II



Se escapa la llegada a la cocina.

Sólo alcancé a ver un lado de la estufa.

La muchacha hablaba de riñones

al subir a su barrio

y yo pensaba todavía

en la impotencia de cuatro ojos para adentro

y terminar saludando a mi vecina.

Después de todo

temí por eso de que mi madre grita:

no digan nada

los que dicen algo.

Mi hijo prefirió a los vegetales

luchó junto con ellos.



Yo os pido un favor por esta tierra:

hay que incrementar la producción de cáscaras.



El pez y la red

Si bajamos

a la orilla

pleamar que me viene

a tantas otras orillas

de mis labios

desterraríamos el olvido

del anzuelo hechizado

que nos trajo

para siempre la palabra.



Rito del recuerdo

¿Acaso

las propias ilusiones

deben desgarrar

el corazón más lejano?

Me pregunto

cuando asomo

al rito del recuerdo.

Respondo:

Somos obsequiados a los ríos

para ser más sutiles a la muerte.



Torre de murciélagos

De ser así

sólo la torre de murciélagos

nos hizo la vida a sustos.

Tan solo ella

nos regaló

la memoria de los ríos

como párpados sin nombre

a los manglares.



Ahora devuelvo

la sombra de los cuartos

para subir la escalera sin mi sombra.

Allí nadie espera

—como antes—

que alguien

solloce amargura.