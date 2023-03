El Festival Internacional de Cine en Femenino se toma Cali

El Cine en Femenino Festival ha sido pionero en Colombia para la circulación de las obras audiovisuales dirigidas por mujeres y disidencias. Para este año 2023, realiza la itinerancia de su versión 13, la cual tendrá lugar en la Ciudad de Cali gracias a una alianza entre la Fundación Mujer Es Audiovisual organización fundadora del festival y el laboratorio cinematográfico con perspectiva de género Killary CineLab. El Festival está siendo patrocinado por Egeda Colombia y cuenta con el apoyo de INCIME de México.



Cine en Femenino lleva 13 versiones y bajo la consigna “Rutas de la resistencia”, la curaduría presenta un conjunto de obras audiovisuales en su mayoría cortometrajes realizados por cineastas colombianas en los que se refleja el espíritu de una época que recoge además las luchas y las formas de alzar la voz. El Festival tiene un foco en la cineasta indígena mexicana Ángeles Cruz y realizará un conversatorio especial con la cineasta caleña Diana Montenegro quién presentará su película “El alma quiere volar”.



Para Jimena C. Prieto, directora de la Fundación Mujer Es Audiovisual, esta itinerancia tiene relevancia porque “las películas pueden llegar a otros públicos y tanto obras como directoras puedan tener otros circuitos de circulación y amplificar su voz. Así mismo, es una oportunidad para seguir creando redes de trabajo y aportar a descentralizarnos de Bogotá para que otros lugares se beneficien también de estos de esfuerzos que se hacen una vez al año”.



Gerylee Polanco, directora de Killary Cinelab, dice al respecto de la llegada de este festival a la Cali: “es importante en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, el 8M, una temporada icónica para recordar las luchas feministas hasta el día de hoy. El Festival permite hacer honor a los legados a través de la visibilización de las películas creadas por mujeres cineastas”.



En sus 13 ediciones Cine en Femenino ha visibilizado 586 películas de las cuales son 294 han sido películas colombianas, 15 coproducciones colombianas con otros países, 277 películas internacionales. En la edición del 2011 del Festival se crearon los laboratorios de formación FemLab, espacios de formación dirigidos a mujeres y personas disidentes del género y sexualidades que quieran integrar la perspectiva de género en la comunicación audiovisual, en lo que se han beneficiado más de 200 mujeres y disidentes de género.



La itinerancia del Festival Internacional de Cine Femenino en la Ciudad de Cali tendrá proyecciones en el Teatro La Máscara, la Sala Audiovisual de la Secretaría de Cultura y Lugar a dudas. Asimismo, desarrollará el FEMLAB un taller de crítica audiovisual con perspectiva de género, en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle a 30 estudiantes y que está a cargo de Gerylee Polanco y Tatiana Duque, generadora de contenidos en el perfil la insumisa.



El festival tendrá lugar los días 30 y 31 de marzo y el primero de abril con todas las funciones de entrada gratuita. Consulta nuestras redes sociales Killary CineLab, @cine_enfemenino13 y @mujeresaudiovisual para enterarte de la programación detallada.



Esta es la agenda del Festival:



Jueves 30 de marzo. Teatro La Máscara – 7:00 p.m. Foco: Ángeles Cruz, cineasta indígena mexicana. Con algunos de sus proyectos: La tiricia o cómo curar la tristeza, La Carta y Árcangel.



Viernes 31 de marzo. Sala Audiovisual de Cali – 7:00 p.m. Sección La Mirada de Miriam. Conversatorio con la cineasta caleña Diana Montenegro con su película El Alma quiere volar.



Sábado 1 de abril. Lugar a Dudas – 6:00 p.m. Sección Las Hijas del Fuego: “Cuerpos sobre cuerpos” y “Orden natural”. Sección No le pedimos un viaje a la Luna: “Aletea libre y poderosa”. Sección We Me Lab: “Time Machine”, “Carta al presente”, “Monimarental”, “Ombliguismo”, “En busca de ella” e “Hijas”. Conversatorios al finalizar las proyecciones.