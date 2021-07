El Cine Club de Cali cumple 50 años: así será la celebración

Alejandro Cabra Hernandez

El pasado 10 de abril se cumplieron los 50 años de la creación del Cine Club de Cali, fundado por Andrés Caicedo. Como homenaje a este hito de la cultura cinéfila caleña, la Secretaría de Cultura de Cali y la Subsecretaría de Patrimonio, Biblioteca e Infraestructura Cultural, invitan a todos los caleños a rememorar la influyente trayectoria del Cine Club, la revista Ojo al Cine que se publicó desde allí y la obra de su creador, con una agenda especial de proyecciones cinematográficas y con el lanzamiento oficial del libro ‘Todos los cuentos’ del inmortal escritor caleño.



Para recordar el Cine Club de Cali, el primer espacio para el análisis cinematográfico que hubo en la ciudad, este viernes 2 de julio se proyectará en la Cinemateca del Museo La Tertulia el documental ‘Balada para niños muertos’ (2020), escrito y dirigido por el cineasta caleño Jorge Navas.



El largometraje de Navas es una reconstrucción de una de las historias más fascinantes de la vida de Andrés Caicedo: un viaje realizado en 1973 a Los Ángeles, California, con el objetivo de encontrar al productor de Hollywood, Roger Corman, para presentarle y e intentar venderle varios guiones de terror que había escrito. Durante esta época dejó el Cine Club a cargo de su amigo Ramiro Arbeláez, pero desde Estados Unidos seguía asesorando por correspondencia.



“Andrés llegó primero a Houston, en donde yo vivía, y allí me pidió que le tradujera los guiones, del español al inglés, para él llevarlos a Hollywood. Yo para entonces no hablaba inglés e hice una traducción muy torpe con la ayuda de un diccionario. Andrés salió para Los Ángeles, donde pasó por varias dificultades económicas que, sin embargo, no le impidieron que llevara sus guiones hasta Hollywood. Un día, sin embargo, me dijo ‘Rosarito, no hay muchos ángeles en Los Ángeles’, luego de que los guiones fueran rechazados por un productor con el que logró contactarse”, comentó Rosario Caicedo, hermana del escritor, guionista y director del Cine Club de Cali fallecido en 1977.



‘Balada para niños muertos’ será proyectada a las 6:00 p.m. en la Cinemateca del Museo La Tertulia, y luego de la proyección se tendrá un conversatorio entre Jorge Navas, quien acompañará el evento virtualmente, y Yamid Galindo (historiador del Cine Club de Cali), sobre la influencia de Andrés Caicedo en el desarrollo de la cinefilia caleña.

Las películas de Andrés

La agenda cultural, para esta celebración, incluye la proyección durante los meses de julio y agosto de algunas de las películas más importantes para Andrés Caicedo y que se proyectaron en su momento dentro del Cine Club de Cali, en una curaduría realizada por Rosario Caicedo junto al equipo de la Sala Audiovisual de la Secretaría de Cultura y denominada ‘Las películas de Andrés’.



Los filmes que se proyectarán en la Cinemateca del Museo La Tertulia y en el Centro Cultural de Cali, son ‘Los Miserables’ y ‘El ángel exterminador’ de Luis Buñuel; ‘El ciudadano Kane’ de Orson Welles; ‘Los 400 golpes’ y ‘La sirena del Mississipi’ de Francois Truffaut, y ‘Psicosis’, de Alfred Hitchcock.



Asimismo, durante los meses de julio y agosto se realizarán varios conversatorios virtuales con cineastas, críticos e investigadores, sobre el legado del Cine Club de Cali, la revista Ojo al Cine y de Andrés Caicedo como crítico cinematográfico.



Otro de los eventos que se llevará a cabo será el lanzamiento del libro ‘Todos los cuentos’, una compilación de todos los relatos conocidos y otros inéditos de Caicedo, publicado por la editorial Planeta y editado por Sandro Romero Rey. Este lanzamiento oficial se realizará el jueves 8 de julio en la Biblioteca del Centenario a las 6:00 p.m., con un conversatorio entre Sandro Romero Rey, Rosario Caicedo y José Zuleta, sobre la actualidad de la narrativa caicediana.