Benjamin Moser, el biógrafo que participará en Hay Festival

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Los mortales no tienen derecho a conocer la vida íntima de los dioses, observados muy de cerca pueden parecer demasiado humanos. Por esta razón —cuenta una leyenda—, el poeta Homero quedó ciego. Cuando los dioses supieron que en La Ilíada y La Odisea eran descritos con las debilidades y defectos de cualquier griego, decidieron castigarlo.



Algo parecido sucede con los biógrafos de grandes artistas, aunque en este caso son sus seguidores, fanáticos, amigos y hasta sus familiares, quienes juzgan con dureza, y a veces pueden hasta perseguir con abogados y en medios, a quien revele algún detalle personal, trivial o polémico que ensucie la perfecta imagen de sus deidades.



Nadie mejor que Benjamin Moser para hablar de las consecuencias —y placeres— que acarrea contar las vidas ajenas. Nacido en el estado de Texas (EE.UU.), este escritor ha dedicado 20 de sus 44 años, a indagar en las vidas de dos diosas literarias del siglo XX: Clarice Lispector y Susan Sontag. Desde sus 24 años cuando aprendió la lengua portuguesa —también habla español, alemán y francés—, y descubrió la obra de Clarice Lispector quedó seducido por la originalidad de su prosa y hechizado por su enigmática belleza, como afirma en su biografía ‘Por qué este mundo’ (2009), “cuando murió en 1977, Clarice Lispector era una de las figuras míticas de Brasil, la Esfinge de Río de Janeiro”.



Para conocerla, Benjamin Moser no solo recorrió Brasil, desde el puerto de Recife adonde llegó la familia de la escritora cuando huían de la miseria y el antisemitismo europeo, hasta su apartamento en Río de Janeiro; el biógrafo también recorrió ese pueblo perdido de Ucrania, llamado Chechelnik, donde la escritora había nacido en 1920.

Después de publicar la biografía de Clarice Lispector, Moser también se convirtió en su traductor al inglés, por lo que el gobierno de Brasil le concedió en 2016 el Premio Itamaraty de Diplomacia Cultural.



En 2019, Benjamin Moser publicó su segunda biografía ‘Sontag: vida y obra’, dedicada a la gran escritora y crítica neoyorkina Susan Sontag, fallecida en 2004. A esta obra dedicó más de 7 años, leyendo y hablando con todos aquellos que podían aportar información sobre su vida —el libro contiene 20 páginas de agradecimientos—. Sontag ha sido la única mujer en Estados Unidos que logró reunir el genio literario, la erudición cultural y el pensamiento crítico, junto al mundo del espectáculo y la moda, como cuenta Moser en su biografía, podía escribir un ensayo sobre literatura inglesa del siglo XVIII y luego asistir a una fiesta con Andy Warhol y John Lennon, quienes tenían que exigirse bastante para sostener una conversación con la dama del mechón blanco. De hecho, el biógrafo viajó hasta Honolulu —en Hawái— para entrevistarse con el peluquero que creó el estilo de cabellera por el cual la escritora sería recordada. Por ello no sorprende, que en 2020, esta biografía obtuviera el Premio Pulitzer.



Desde su apartamento cerca de Bordeaux (Francia), y acompañado de Basso, su perro italiano; Benjamin Moser, uno de los invitados al Hay Festival 2021 que se está celebrando de forma completamente virtual hasta el 31 de enero, habla sobre su fascinación por las grandes escritoras y el delicado juego de espejos, entre apariencia y realidad, que se debe dominar para contar sus vidas.

¿De algún modo el oficio de biógrafo es detectivesco?



Totalmente y eso es lo que me fascina, porque empiezas con unos hechos que todo el mundo sabe, pones Lispector y Sontag en Google y encuentras infinidad de información. Pero cuando tú investigas, vas encontrando vacíos, cosas que faltan por contar y también te surgen preguntas, entonces quieres llenar esos huecos y obtener un retrato más completo de la persona. Descubrir cosas nuevas acerca de ellas te hace querer saber más y más, llevándote a la siguiente pista. Es algo que me complace mucho hacer.

¿Cómo logró traspasar el mito y llegar al ser humano real de estas escritoras?



A mí me gusta dejar un poco intacto el mito, porque yo creo que los mitos hacen parte de la vida de un artista. Pero al mismo tiempo quiero hacerle justicia a la persona real que está detrás de la imagen, y justamente esa pregunta es central en las obras de Sontag y Lispector, de cuál es la diferencia entre lo que nosotros percibimos y la realidad.

Los artistas se hacen su propio mito y luego lo deshacen, aunque yo siempre dejo claro que estas son personas reales que han enfrentado en la vida las mismas cosas que todos los demás, han tenido inseguridades, dudas, problemas con el dinero y el sexo.

Sin embargo, parte del trabajo del biógrafo es desvirtuar muchas anécdotas falsas, no puede ser un hagiógrafo...



Sí, como en el caso de Clarice Lispector que sigue publicando después de muerta, porque en redes sociales las personas publican cualquier imbecilidad como si fuera parte de su obra. Igualmente muchas personas quieren que seas un hagiógrafo, porque desean venerar a una diosa, y cuando tú cuentas algo de ella que realmente pasó y de algún modo los decepciona se enojan contigo. Yo creo que tenemos una necesidad de mitos, entonces mi intención no es decirles las verdades a la gente sobre una gran escritora, señalándolas, esto me parece agresivo.

¿Qué responsabilidad tiene el biógrafo?



Hay que ser muy justo, y yo siempre quiero ser generoso, pero eso no siempre es fácil, por ejemplo en el caso de Susan Sontag que era muy compleja, y aunque no quería omitir lo complicado de su personalidad, tampoco buscaba que el lector saliera del libro diciendo: “Qué vieja tan horrible esta”. Entonces también hay que ser honesto, además yo no quiero hacer hagiografías, a mí las santas no me interesan, a mí me gusta la gente compleja, con sus extremos, sus lados positivos y negativos.

Hay Festival, virtual



El miércoles 27 de enero, a la 1:30 p.m., el escritor Benjamin Moser tendrá una conversación virtual con el crítico colombiano Mario Jursich.

La conversación, que se realizará en el marco del Hay Festival 2021, es de acceso gratuito. Puede verse a través de las redes oficiales del festival y también inscribiéndose previamente en la página web: www.hayfestival.com