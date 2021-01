Amanda Gorman, la historia de la joven poeta que recitó para Biden

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Amanda S. C. Gorman, la joven de 22 años elegida por la primera dama Jill Biden para intervenir con un poema en la ceremonia de posesión de Joe Biden, tenía tartamudez de niña, algo que comparte con el nuevo presidente de Estados Unidos, quien aún tiene dificultades para expresarse con fluidez.



Gorman, quien gritó y bailó como loca cuando fue contactada por el equipo del mandatario para informarle que leería un poema suyo en el acto presidencial, aseguró en una reciente entrevista a Los Angeles Times: “Me he convertido en la intérprete que soy y en la narradora que me esfuerzo por ser. Cuando tienes que aprender a decir sonidos y estar muy preocupado por la pronunciación, te da una cierta consciencia de los sonidos, de la experiencia auditiva”.



Convertida en la poeta más joven en actuar en una investidura presidencial, la estadounidense le dijo a la BBC que cuando se le pidió que participara en la ceremonia la invadieron la “emoción, la alegría, el honor y la humildad, y al mismo tiempo, el terror”.



Fue la mismísima Jill Biden quien la recomendó, al haber seguido durante un buen tiempo su precoz carrera: En 2014 Gorman fue nombrada la primera Poeta Joven Laureada de Los Ángeles y tres años después en la primera Joven Poeta Laureada Nacional. Y ha dicho que sueña con ser presidente de su país.



Nacida en Los Ángeles en 1998, fue criada por su madre, la maestra de escuela Joan Wicks, con sus dos hermanos. Tiene una hermana gemela, Gabrielle, que es activista.

Amanda ha contado que creció en un entorno con acceso limitado a la televisión y que tenía un impedimento del habla en su infancia, por lo que estuvo en terapia. Que tiene un trastorno del procesamiento auditivo y es hipersensible al sonido. “Era una niña rara que disfrutaba leyendo y escribiendo, motivada por mi madre”, ha dicho. En 2018 Elida Kocharian de The Harvard Crimson escribió sobre la poeta: “Ella no ve su impedimento del habla como una muleta, sino como un don y una fortaleza”.



Estudió en New Roads, una escuela privada en Santa Mónica y en su último año recibió una beca universitaria de la Milken Family Foundation y siguió la carrera de sociología en Harvard College. En 2017 ganó una subvención de US$ 10,000 de la empresa de medios OZY como parte de los OZY Genius Awards. Ese mismo año fue el primer autor en aparecer en el libro del mes de XQ Institute, sorteo mensual para compartir los inspiradores libros favoritos de la Generación Z. Escribió un tributo a los atletas negros para Nike y tiene un contrato con Viking Children’s Books para escribir dos libros ilustrados para niños. Participó en la apertura de la temporada literaria de la Biblioteca del Congreso, ha leído su poesía en MTV, y la Biblioteca y Museo Morgan adquirió su poema ‘In This Place (An American Lyric)” y lo exhibió en 2018 junto a obras muy importantes.



Publicó su primer libro, ‘The One for Whom Food Is Not Enough’ en 2015 y publicará otro libro ilustrado, ‘Change Sings’, a finales de este año.



Su obra se centra en temáticas de opresión, feminismo, raza y marginación, así como en la diáspora africana. Pero además fundó la organización sin fines de lucro One Pen One Page, que dirige un programa de liderazgo y escritura para jóvenes.



En mayo de 2020 la joven socióloga y poeta apareció en un episodio de la serie web Some Good News presentado por John Krasinski, donde conoció virtualmente a Oprah Winfrey y emitió un discurso de graduación virtual para aquellos que no pudieron asistir a las ceremonias físicas debido al Covid-19.



El miércoles pasado, en el Capitolio en Washington, durante el acto de investidura de Biden, la joven leyó su poema ‘The Hill We Climb’ (La colina que subimos), cuya redacción enmendó, después del 6 de enero de 2021, para abordar el asalto al Capitolio de los Estados Unidos.

Después de su intervención el miércoles en la ceremonia de posesión, su poema se hizo viral en las redes sociales y rápidamente el hashtag #AmandaGorman inundó Twitter. Parte de este, según dijo, es una nueva composición que busca “hablar del momento y hacer justicia a este tiempo”, dice así:



“Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de unirla, destruiría nuestro país si eso significaba retrasar la democracia, y este esfuerzo estuvo a punto de tener éxito. Aunque la democracia puede ser periódicamente retrasada, nunca puede ser permanentemente derrotada. En esta verdad, en esta fe, confiamos. Porque mientras tengamos nuestros ojos en el futuro, la historia tiene sus ojos puestos en nosotros”.



Amanda Gorman, quien se unió a la lista de poetas de anteriores inauguraciones presidenciales (Maya Angelou, Richard Blanco y Robert Frost), dijo emocionada a The New York Times, antes de su intervención: “Creo que se trata de un nuevo capítulo en Estados Unidos”.



Y agregó: “Ahora más que nunca, Estados Unidos necesita un poema inaugural. Tenemos que afrontar estas realidades si queremos seguir adelante”.