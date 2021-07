Reinaldo Rueda afirma que un tercer puesto para Colombia "no debe ser consuelo de tontos"

Ricardo Micolta Angulo

El entrenador de seleccionado colombiano, Reinaldo Rueda, destacó el papel de sus dirigidos y dijo que alcanzar un tercer lugar en la Copa América-2021 "no debe ser consuelo de tontos".



En vísperas al partido del viernes por el último lugar en el podio contra Perú en Brasilia, Rueda poderó que disputar esa posición "no debe ser un argumento vacío", dado que llegar a hacerlo supone haber jugado partidos intensos ante "selecciones muy bien estructuradas, con grandes talentos (y) con todo el potencial futbolístico de Suramérica".



"Cuando uno queda afuera de estas instancias, hubiera querido estar y cuando está, a veces se subvalora", anadió, en conferencia de prensa virtual.



Pero "siempre eso nos tiene que desafiar a ser mejores, a aspirar a ser el número uno y hay que seguir trabajando", indicó.



"Se nos escapó la ilusión de llegar a la final, de aspirar a ganar una Copa después de 20 años, y ahora queda la dignidad de una despedida del torneo de una forma decorosa ante un rival muy difícil", dijo el DT cafetero.



Colombia ganó su única Copa América en 2001 en calidad de local.



Rueda pidió "valorar el trabajo, y más en las condiciones de un torneo inédito para la historia del fútbol Suramericano", por la pandemia.



Sobre el proceso en la Copa consideró que Colombia ganó en muchos factores, como el conocimiento mutuo entre el cuerpo técnico y los jugadores, y la cohesión del equipo.



"Colombia venía de vivir un momento muy difícil en noviembre del año pasado, y existía ese deseo de resarcir", dos abultadas derrotas en la doble fecha de eliminatorias para Catar-2022, ante Uruguay en Barranquilla por 3-0 y Ecuador en Quito por 6-1. Y se ha asumido el desafío, dijo Rueda.



Del combinado inca, Rueda dijo que es un rival "muy difícil", que lo superó en la fase inicial. "Por eso este partido se tiene que encarar con el mismo profesionalismo. Primero jugar el partido y después cerrar el torneo" y no al revés, agregó.



El de Ricardo Gareca "es un seleccionado con mucha huella, con gran oficio (...) y ahora repite con un buen comportamiento llegando a una instancia importante (en la Copa) y eso demuestra todo lo que tenemos que ponderar en nuestro rival", dijo Rueda, convencido de que su elenco tiene que mantener una gran "disciplina táctica" para el encuentro ante Perú.



Además, Rueda fue consultado acerca del comportamiento argentino en la tanda de penales de la semifinal, pero no quiso opinar sobre eso.