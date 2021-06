"Perú busca reencontrarse con su fútbol en su debut ante Brasil", dice Ricardo Gareca

Juan Carlos Pamo

Perú buscará reencontrarse con su fútbol en la Copa América-2021, en la que debutará contra el anfitrión y favorito Brasil el jueves en Rio de Janeiro, dijo este miércoles el técnico Ricardo Gareca.



"Estamos en un momento en el cual estamos tratando de ir reencontrándonos, es una linda posibilidad Brasil por todo lo que representa", afirmó el entrenador argentino, de 63 años, en una rueda de prensa virtual previo al estreno contra la 'Canarinha' en el estadio Nilton Santos.



"Va a ser un partido duro como son todos los partidos que nos tocan jugar con Brasil, es de las selecciones que más hemos enfrentado. Por alguna razón u otra, tanto en eliminatoria como en Copa América o partidos amistosos, siempre nos toca jugar repetidamente con ellos, así que creo que eso es bueno por lo menos para nosotros, forma parte de seguir tratando de mejorar", agregó.



En los últimos dos años los incas han enfrentado cuatro veces a Brasil, incluida la final de la Copa América-2019, también disputada en Brasil, que ganó 3-1 la 'Canarinha' de Tite en el legendario Maracaná de Rio.



En ese torneo, en la fase de grupos, los brasileños los vencieron 5-0, después Perú les ganó 1-0 (una de las cuatro derrotas de Tite en 55 partidos como técnico de Brasil) en un choque amistoso, en septiembre de 2019, en Estados Unidos y la 'Seleçao' tomó revancha en la segunda jornada del premundial sudamericano, cuando los derrotó 4-2 en Lima en octubre pasado.



El partido del jueves "no tiene nada que ver [con la final de 2019], son ediciones diferentes, ojalá que nosotros, lógicamente, podamos hacer algo parecido a la copa anterior, donde tuvimos la posibilidad de llegar hasta el final. Creemos que es importante ir paso a paso, partido a partido, ir resolviéndolos y de repente ver para qué nos estamos encaminando", señaló Gareca.

Sin Ormeño

Tras la clasificación al Mundial de Rusia-2018, que rompió una ausencia de 36 años en Copas del Mundo, y el subcampeonato en la anterior Copa América los resultados de los incas han ido en declive.



En el clasificatorio sudamericano son colistas, con cuatro puntos en seis partidos, y para el campeonato de Brasil no contarán, por diversas razones, con varios de sus mejores hombres, como el goleador Paolo Guerrero, los atacantes Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz, los defensores Luis Advíncula y Carlos Zambrano y el volante Pedro Aquino.



"La verdad es que llegamos bien, vemos muy bien a los muchachos, a los jugadores, al grupo", apuntó el DT. "En los peores momentos el grupo lo sabe resolver, es buena la convivencia aún en los momentos malos, eso me deja tranquilo".



Aunque no reveló la titular, el 'Tigre' aseguró que el peruano-mexicano Santiago Ormeño, del León de México, será baja contra los locales por "una dificultad" aunque posiblemente esté habilitado para el choque con Colombia el domingo, en la tercera jornada del Grupo B del torneo de selecciones más antiguo del mundo.



"Él está haciendo un proceso de recuperación para ponerse de la mejor manera", señaló sobre el delantero, de 27 años, quien se estrenaría en el campeonato sudamericano.



Brasil lidera el Grupo B con tres puntos, los mismos de Colombia, que es segunda por menor saldo de goles a favor. Ecuador y Venezuela cierran la zona, sin unidades. Perú descansó en la primera jornada.