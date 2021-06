¡Partido decisivo! Venezuela y Perú se juegan su futuro en la Copa América

Ricardo Micolta Angulo

Un Perú oscilante se topará el domingo con una aguerrida Venezuela, en el partido de la última fecha del Grupo B de la Copa América-2021 en el que ambos buscan el pase a cuartos de final.



El estadio Mané Garrincha de Brasilia será sede del encuentro a partir de las 4:00 p.m., en simultáneo al de Brasil y Ecuador en Goiania.



Las primeras plazas del grupo fueron para el local, que lidera imperturbable con nueve puntos; y Colombia, que tiene 4 puntos al igual que Perú pero mejor saldo de goles. Le siguen Ecuador (2) y Venezuela (2).



Mientras que a los incas les alcanza un empate para meterse en la segunda fase, el equipo de José Peseiro se asegurará con un triunfo su lugar entre los mejores ocho del torneo. De lo contrario, dependerá del otro resultado de la jornada al igual que Perú, que aún en caso de derrota clasificará si Ecuador no vence a Brasil.



"Vamos a intentar ganar el partido", dijo Ricardo Gareca, el técnico de Perú, que mantiene la alerta. Venezuela "es una selección que puede complicar a cualquiera", señaló este sábado en conferencia de prensa.



La Vinotinto intentará "hacer un partidazo", según Peseiro, dotado ahora de un plantel más nutrido.



Perú ha transitado con altibajos después de que Brasil lo venciera 4-0 en su estreno, en la mayor goleada de la Copa América hasta ahora. Superó a Colombia por 2-1 y sufrió contra Ecuador, al que pudo empatarle 2-2 de atrás.



Esta remontada contra la tricolor le permitió sonreír el miércoles pese a su desempeño errático, reflejo de lo hecho en el certamen.



"Hemos dado respuestas importantes de superación a lo largo de esta Copa", dijo el entrenador inca.



Aunque sin relajo, el equipo llega a pelear su plaza con un envión de optimismo que los ilusiona con una final como en la Copa América-2019. Tampoco entonces fue todo color de rosa.

Recuperados

Pese a las virtudes de Perú, "no vamos a tener miedo", dijo Peseiro.



Venezuela tiene el ánimo renovado por la vuelta de ocho jugadores después de tolerar más de una docena de bajas entre contagiados de covid-19 y lesiones.



Entre ellos, pueden volver referentes como el delantero Josef Martínez, el mediocampista Rómulo Otero y el extremo Jefferson Savarino. Al igual que el atacante Yeferson Soteldo, activo después de una lesión.



Pero el seleccionador de la Vinotinto aún evalúa sus condiciones físicas. "Para elegir el once principal tengo que evaluar bien y poner jugadores que tienen condiciones para jugar", dijo, cauto pero consciente del aporte de los referentes.



Seguramente mantendrá el planteo defensivo de cinco en el fondo y un punta. Será un partido "de pelea" y "sacrificio", anticipó. Enriquecer el juego llevará más tiempo.



El descanso en la cuarta fecha le dio a Venezuela unos días adicionales para fortalecerse y mandar a once refuerzos a casa. Aunque los que quedaron en pie defendieron la Vinotinto con empeño.



Salieron con el pecho inflado de su encuentro con Ecuador, empatado 2-2 con un cabezazo de Ronald Hernández en tiempo de descuento. Venían entonces de celebrar a otro héroe, su arquero Wuilker Fariñez, por mantener el 0-0 contra Colombia.



El 'Tigre' había ponderado que la Vinotinto "es una selección de mucho cuidado" por su entrega. Y este sábado volvió a predecir un encuentro "duro".



Gareca buscará ahora plantarse en cancha desde el arranque y aventajar. Entre los suyos, espera la evolución de un esguince del 'italiano' Gianluca Lapadula, un líder en el ataque que asistió y anotó ante Ecuador.



Además, el técnico de los incas deberá acomodarse a la ausencia del defensa Christian Ramos por acumulación de amarillas.



Perú está en una "buena posición" para lograr el objetivo, dijo Gareca, con seis años al frente de la Blanquirroja.



Venezuela es junto a Ecuador una de las únicas selecciones que nunca alzaron una Copa América. Peseiro se deshace de orgullo ante el sacrificio de sus dirigidos y se atreve: "Podemos soñar porque estamos compitiendo".

Posibles alineaciones:



Perú: Pedro Gallese - Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco - André Carrillo, Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Miguel Araujo - Gianluca Lapadula.

DT: Ricardo Gareca.



Venezuela: Wuilker Faríñez - Alexander González o Roberto Rosales, Jose Manuel Velasquez, Adrián Martínez, Luis Mago, Jhoan Cumaná - Jefferson Savarino, José Martinez, Junior Moreno, Edson Castillo o Rómulo Otero - Josef Martínez o Fernando Aristeguieta.

DT: José Peseiro.