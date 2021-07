Para Juan Guillermo Cuadrado, Colombia juega una "final" contra Argentina y no ahorrará esfuerzos

Juan Carlos Pamo

El referente Juan Guillermo Cuadrado dijo que Colombia jugará el martes "una final" contra Argentina, y no ahorrará esfuerzos para vencerla y alcanzar el partido definitorio de la Copa América-2021.



"Vamos a jugar una final contra Argentina; vamos a poner no el 100, sino el 200 por ciento y no ahorrarnos esfuerzos. Nuestra ambición y el gran objetivo sería poder estar en la final, y vamos a enfrentar este partido con esa ilusión. Tenemos la fe", señaló Cuadrado este lunes en conferencia de prensa virtual.



El líder de la selección Colombia, que volverá a la cancha para enfrentar a la Albiceleste tras perderse el choque de cuartos contra Uruguay por suspensión, dijo además que Lionel Messi no es el único jugador al que los cafeteros deben intentar contener para obtener un buen resultado.



"No es simplemente él. Tienen varios jugadores que pueden hacerte daño en cualquier circunstancia y nosotros tenemos que estar atentos no solamente a Messi, sino a todos", indicó.



Minutos más tarde, el entrenador Reinaldo Rueda también se refirió al astro argentino: "Todos conocemos la genialidad de Messi y Colombia debe partir de un gran orden, que se debe conservar" para contrarrestarlo.



"Esa alta concentración que mantengamos en el escalonamiento, en saber controlar las situaciones de juego ofensivas que genere Argentina va a ser importantísimo para contrarrestar la propuesta de ellos", analizó.



Para Cuadrado, que cumplirá 100 partidos con la selección colombiana en esta semifinal, el equipo debe "partir de una defensa sólida" y "no traicionar" su estilo de juego.



"Cuando tengamos la pelota, tratarla bien, que es lo que ha caracterizado siempre a Colombia, y creo que eso va a ser un arma", indicó.



En tanto, el DT dijo que su conjunto "va siempre a buscar hacer la propuesta". Esa es la idea, "y más frente a un rival con tanta capacidad como Argentina al cual respetamos y admiramos", agregó.



"Todo va a pasar porque nos impongamos, que queramos hacer una propuesta, que lo logremos".



Según el técnico, los cafeteros tienen que afinar el cierre de las jugadas para lograr herir al rival: "Frente a Brasil y frente a Uruguay nos ha faltado quizás finalizar cualquiera de las situaciones que se han presentado" para hacer "eficaz" el trabajo colectivo.



En el mediocampo, calificó de "determinante" la influencia de Cuadrado, y elogió a Luis Díaz, que se lució frente a Uruguay. Entre los dos, dijo, Colombia podrá desarrollar el juego por ambas bandas.