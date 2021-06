Selección Colombia: "No podemos distraernos por contagios de covid que vive Venezuela", dice Reinaldo Rueda

Juan Carlos Pamo

"No podemos distraernos por contagios de covid que vive Venezuela", dice Reinaldo Rueda

Venezuela es "muy competitivo" y pese a que le faltan jugadores clave, Colombia debe evitar distraerse y jugar con "seguridad" el jueves, cuando se crucen por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América-2021, dijo el miércoles el DT cafetero, Reinaldo Rueda.



Colombia ganó en el debut ante Ecuador (1-0) y Venezuela capeó una tempestad ante Brasil, al quedar sin la mayoría de sus titulares por contagios de covid-19 y lesiones, pero no pudo evitar caer por 3-0.



Con estos resultados, Brasil y Colombia lideran el Grupo B, que completa Perú y debuta el jueves ante la 'canarinha'.



"No puede ser una distracción", la situación sanitaria que atraviesa Venezuela, alertó Rueda.



"Venezuela siempre es un rival muy competitivo, con excelente trabajo" y la quincena de jugadores que llegaron de apuro para completar el plantel "vienen con una gran ilusión y seguro con gran compromiso, no es un factor que se pueda considerar de desventaja", aseguró.



Rueda resaltó la importancia de mantener el férreo comportamiento defensivo y el control de balón, pero advirtió que Colombia va por más. "Debemos seguir exigiéndonos, seguir mejorando pero partiendo de la seguridad de todo el colectivo", acotó.



Partiendo de esa fortaleza y orden de equipo se intentará hace un juego "que le permita elaborar un buen triunfo", dijo Rueda que volvió a elogiar la mentalidad y la ilusión con que su equipo encaró esta Copa América.