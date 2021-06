La Selección Colombia tendrá hoy, ante Brasil, su gran examen en la Copa América 2021

Daniel Molina Durango

Llegó la hora de la verdad. Ante la potente Brasil, la Selección Colombia tendrá que alzar nuevamente el vuelo en la Copa América hoy, luego de la derrota contra Perú, que desveló la peor versión del equipo tricolor en la reciente era del técnico Reinaldo Rueda.



Frente al local, que comanda con el pleno de los puntos (6) el Grupo B, Rueda tendrá que alinear lo mejor de sus hombres, luego de haber ensayado jugadores y movimientos tácticos en el triunfo 1-0 sobre Ecuador, el empate 0-0 con Venezuela y la derrota 2-1 con Perú.



A la nómina titular deberá regresar el volante Matheus Uribe. La incógnita está en sus acompañantes, pensado particularmente en las virtudes del brasileño Neymar, quien ha hecho una buena Copa.

La línea defensiva no sería tocada por Rueda, con respecto a los jugadores que actuaron contra Perú, y arriba hay otras dudas: ¿Duván Zapata o Miguel Borja? ¿Un delantero o dos?



Sacudida por la derrota ante los peruanos, la primera en el nuevo ciclo de Rueda, Colombia se juega su última carta contra los locales, que juego a juego demuestran usar una talla de camisa más grande que sus pares.

“Tenemos que demostrar que estamos para revertir esta situación y colocar el fútbol, el orden y evitar las imprecisiones”, dijo Rueda tras el revés con los incas el domingo en Goiania.



Los colombianos marchan segundos (4 unidades) y cerrarán su participación en la fase de grupos contra Brasil porque en la última jornada descansan.



Con una victoria o un empate garantizan su boleto a cuartos. La derrota por sí sola no es sinónimo de eliminación, pero abre la puerta a una debacle.



Si cae, para clasificar, Colombia necesita que Brasil sume ante Ecuador (1 punto) en la última jornada. En caso de que eso no ocurra, la eliminación puede tocar la puerta.



Colombia quedaría afuera si los peruanos (3 unidades) vencen a los ecuatorianos hoy en Goiania, y si Ecuador le gana a Brasil, y Venezuela (2) derrota a Perú el domingo. Si todo sucede, el único eliminado del Grupo B se definirá entre Colombia y Ecuador por diferencia de goles.

Juez implacable

Clasificada desde la segunda jornada a cuartos de final, la ‘Canarinha’ oficiará de juez en las últimas dos fechas de una zona que lidera con comodidad tras golear a Venezuela (3-0) y Perú (4-0).



Tite, que el domingo cumplió cinco años a cargo del equipo brasileño, ha sido claro en su idea de dar oportunidades a nuevos jugadores y esquemas en la Copa, sin que ello signifique desviarse de la pesada responsabilidad de ganar el bicampeonato.



Contra los colombianos, que apenas los han vencido dos veces en diez juegos del torneo suramericano, el portero Weverton, del Palmeiras, tomará el lugar que ocuparon Ederson y Alisson en los compromisos anteriores.



Brasil, impulsado por un Neymar superlativo, arrastra ocho triunfos seguidos en partidos oficiales.

Ficha

Estadio: Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Árbitro: El argentino Néstor Pitana.



Probables formaciones

Brasil: Weverton - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Douglas Luiz - Richarlison, Neymar, Gabriel Jesus - Roberto Firmino.

DT: Tite.



Colombia: David Ospina - Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo - Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe, William Barrios (Gustavo Cuéllar), Edwin Cardona - Miguel Borja (Duván Zapata).

DT: Reinaldo Rueda.