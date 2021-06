Selección Colombia: "La jugada del gol ya se había trabajado", Reinaldo Rueda

Juan Carlos Pamo

Luego de la dura victoria de Colombia 1-0 ante Ecuador en su debut en la Copa América, el entrenador Reinaldo Rueda mostró su satisfacción por el resultado conseguido por sus dirigidos.



“La Selección Colombia hizo un juego muy inteligente de gran aplicación, sabíamos de las capacidades del rival y de su potencia en todos los duelos”, dijo Rueda.



Agregó que es muy importante aprovechar estos 20 días: “en la medida en que hagamos un buen camino de conocernos mejor con el grupo de jugadores y que esto nos brinde muy buenas alternativas para el camino largo de toda lo que es la Copa América como las clasificatorias”.



Con relación a los siete cambios que realizó con respecto al once titular del pasado martes en Barranquilla cuando enfrentó a la selección argentina, con la inclusión de Yairo Moreno, Óscar Murillo, Daniel Muñoz, Wilmar Barrios, Edwin Cardona, Rafael Santos Borré y Miguel Ángel Borja, dijo que equipo cumplió con sus expectativas.



“El equipo se integró, los hombres que tomaron la alternativa hoy fueron muy aplicados, sabíamos que era un partido muy disputado, a veces con muchos roces por todos los antecedentes del juego anterior y por lo que no jugábamos hoy en el inicio de este grupo”.



Añadió que Ecuador no permitió que Colombia hiciera el juego que el equipo podía haber hecho, pero el talento y la individualidad de los jugadores fue esencial para desequilibrar al rival.



En relación a las deficiencias ofensivas que se mostraron en algunos tramos del partido, Rueda dijo que “hay muchos aspectos para mejorar y que indudablemente ese es un concepto que hay que involucrar y que se debe estabilizar”, y que el segundo tiempo se dio para esa situación pero falto conceptualización.



Con respecto a la acción del gol dijo que los jugadores la semana pasada “quizás no ahora ni ayer, se comunicaron entre Edwin y Juan Guillermo la elaboraron, no la hemos trabajado en las últimas 48 horas, la trabajaron antes del segundo juego de los partidos de clasificatorias”.



Por último dijo que esa “creatividad esa fantasía que tienen los jugadores con talento marcó la diferencia”.