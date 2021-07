¿Justo premio? Lionel Messi y Neymar, elegidos los mejores jugadores de la Copa América

Francisco Henao

Horas antes del inicio de la final de la Copa América-2021 entre Argentina y Brasil, la Conmebol anunció que los astros Lionel Messi y Neymar han sido elegidos los mejores jugadores del torneo continental.



"El Grupo de Estudio Técnico (GET) de la Conmebol elige a Lionel Messi y a Neymar como los mejores jugadores de la Copa América 2021, por demostrar en cada partido sus diferentes cualidades que los hacen ser jugadores íntegros, con calidad técnica y táctica, por su inteligencia con y sin balón, y sus tomas de decisiones que siempre son asertivas; los llevan a ser los mejores jugadores de esta Copa América", anunció el organismo rector del fútbol sudamericano en un comunicado.



Según la Conmebol, "no es posible solo elegir un jugador porque esta competición tiene 2 mejores jugadores". "Ambos son finalistas con sus selecciones, han exhibido un gran nivel, siendo protagonistas en la tabla de goleo en este campeonato".



Messi es junto al colombiano Luis Díaz uno de los goleadores de la Copa América, con cuatro tantos cada uno, mientras Neymar ha anotado dos goles en el torneo.



El GET destacó el "impacto positivo que han tenido estos grandes jugadores con sus compañeros de selección y el reflejo del ADN sudamericano presente en cada partido que disputan por sus selecciones".