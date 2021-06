El punto ante Chile, clave para el futuro de Uruguay en la Copa América

Juan Carlos Pamo

El 'maestro' había advertido que ante Chile la Celeste tenía que volver a encontrarse. Así sucedió. El empate 1-1 le entregó a Uruguay un bono de supervivencia en la Copa América de Brasil-2021, con el que podría hacer diferencia para llegar a los cuartos de final.



Bien dice el sabio adagio que "más sabe el diablo por viejo que por diablo", y el seleccionador Óscar Tabárez lo aplicó oportunamente ante La Roja, en ese segundo tiempo en Cuiabá cuando movió las fichas del ajedrez para golpear el tablero.



El 1-0 en contra con el que terminó el primer tiempo en la Arena Pantanal hizo suponer que Uruguay no tenía forma de cómo levantarse para el complemento, teniendo en cuenta que su medio sector terminó superado, la defensa haciendo agua y Luis Suárez otra vez deambulando.



Pero llegaría el segundo tiempo y el movimiento estratégico del 'maestro' con dos cambios para el arranque: Nahitan Nández por Giovanni González y Martín Cáceres por Nicolás de la Cruz.



Además modificó el módulo táctico, respondiéndole a Chile con la misma moneda: tres en el fondo, cinco en el medio bien abiertos y dos en zona de ataque.

Movimientos quirúrgicos

La aparición del exvolante de Boca Juniors fue clave en ese contexto de ensanchamiento de la cancha, sobre todo por la descarga por derecha, donde Uruguay recostó el ataque para lentamente ir franqueando las líneas de La Roja.



Con Chile dosificando, y con ventaja en el marcador, el gasto en la segunda mitad fue de Uruguay. Y si algo le faltó ante Argentina, en la derrota 1-0 en el debut, fue juego creativo, lo encontró con el ingreso del juvenil Facundo Torres por Giorgian De Arrascaeta.



En media hora en el campo, el chico de Peñarol asumió con personalidad el rol de conductor, y hasta tuvo una situación de gol con un remate a distancia que Claudio Bravo sacó espectacularmente al tiro de esquina, y del que luego nacería el empate 1-1 gracias al 'Pistolero'.



"Estos son los jugadores que yo conozco y que debían aparecer", celebró el 'maestro' ante la prensa de forma virtual.



"Vinimos a este partido con dos objetivos: mejorar el juego, una cuenta pendiente, nos costaba mucho eso en los partidos anteriores, y conseguir un resultado", agregó.



Ambas cosas las consiguió. "Nos quedan seis puntos por disputar y hay que seguir mejorando" , remarcó.



Si la derrota en el debut ante la Albiceleste puso a Uruguay contra las cuerdas, el nocaut lo evitó con el punto ante Chile, oxígeno suficiente para encarar a Bolivia, diezmada en el inicio del torneo por el covid-19 y última en la tabla del Grupo A sin puntos en dos salidas.



La supervivencia de la Celeste en Brasil pasa necesariamente por una victoria frente al rival más débil del grupo de acuerdo con sus resultados. Por eso sumar los tres puntos el jueves en la mundialista Arena Pantanal son casi una obligación por la calidad de sus jugadores y el fútbol expresado.



"Gran esfuerzo de todo el equipo a pesar de no haber ganado. Ahora toca descansar y recuperar para lo que viene, porque esto sigue y somos URUGUAY!", publicó el 'Pistolero' Suárez en su cuenta en Instagram.



A Bolivia, que podría tener ante la Celeste a su goleador histórico Marcelo Moreno Martins si arroja resultado negativo por covid-19, el baile que le espera es para no dormir: Uruguay y la Argentina de Messi.



La Verde sabe que la vida tendrá que jugársela ante la Celeste, al igual que los de Tabárez, que reconocen que el del jueves es el partido de la clasificación a los cuartos.



"Han sido partidos difíciles y no estamos contentos, pero les aseguro que TODOS tenemos la misma ilusión de ganar, ahora hay que seguir y darle para delante porque SOMOS URUGUAY", escribió el madridista Fede Valverde en Instagram.