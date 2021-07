Detectan numerosas pruebas de PCR falsas para ingresar a la final de la Copa América

Juan Carlos Pamo

Una "considerable cantidad" de pruebas anticovid fraudulentas fueron detectadas entre espectadores invitados a la final de la Copa América-2021 que disputan la noche de este sábado Argentina y Brasil en el estadio Maracaná, informó la Conmebol.



"Fue detectada una considerable cantidad de pruebas de PCR fraudulentas, de personas acreditadas tanto en la tribuna argentina como en la tribuna brasileña. Estas personas no podrán ingresar al estadio", dijo la Conmebol en un comunicado, que no especifica el número de exámenes falsos.



Las pruebas negativas de covid-19 son un requisito obligatorio para el ingreso al mítico estadio carioca.



La alcaldía de Rio de Janeiro autorizó dos días antes de la superfinal el ingreso de cerca de 5.000 espectadores, sin costo, que junto a otros invitados corresponde a alrededor del 10% del aforo del Maracaná, de unos 77.000 espectadores.



Es el único partido de los 28 de esta Copa América que se juega con público.



"Todos los asistentes deberán presentar la prueba de laboratorio con resultado negativo para poder acceder. No se hará ninguna clase de excepción", advirtió la institución del fútbol sudamericano.



La Asociación del Fútbol Argentino aseguró que otorgará de forma gratuita a argentinos residentes en Brasil los ingresos que le corresponden. La Confederación Brasileña de Fútbol no ha precisado a quién otorgará sus boletos.



La ciudad de Rio de Janeiro registra más de 372.000 casos de covid-19 y más de 29.000 decesos, de 530.000 en todo Brasil, el segundo país con más fallecidos por la pandemia.



La Conmebol aseguró que los controles para el ingreso a la final del torneo "serán extremadamente rigurosos, así como la aplicación de los protocolos sanitarios y las medidas de prevención".



Al mismo tiempo, el organismo sudamericano dijo que analiza la posibilidad "de aumentar los controles en caso de necesidad".