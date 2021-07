Copa América: Brasil y Perú critican la "arrogancia" del árbitro chileno Roberto Tobar

Juan Carlos Pamo

Neymar, el peruano Pedro Gallese y el entrenador Ricardo Gareca, reacio a criticar a los jueces, coincidieron en que la actuación del árbitro chileno Roberto Tobar en la semifinal de la Copa América fue arrogante e incluyó insulto a los jugadores.



Al finalizar el choque que Brasil le ganó a Perú 1-0 para avanzar a la final de la Copa, Neymar salió inmediatamente a acusar al experimentado arbitro chileno y minutos después los peruanos replicaron la denuncia.



"El árbitro no puede hacer lo que hace, es una falta de respeto con todos los jugadores la forma como habla y mira a los jugadores", comentó el delantero de PSG.



"Desde el primer minuto que fui a hablar con él fue muy arrogante, todos los jugadores estaban diciendo lo mismo, creo que no es normal, los dos equipos se quejaron de la forma como dirigió el partido. Puede acertar o fallar, como nosotros los jugadores, pero la arrogancia que tuvo en el partido de hoy no puede ser de un árbitro de semifinal de Copa América", agregó Ney.



Una reflexión menos directa, pero cargada de simbolismo salió minutos después del argentino Ricardo Gareca. El entrenador de Perú rompió con su costumbre de evitar referirse a los árbitros y fue lapidario al definir la actuación del colegiado chileno.



"Nunca hablo de los árbitros y los arbitrajes, no voy a decir nada que tenga que ver con las decisiones porque como todo nos equivocamos" pero "habrá que tener cuidado en el trato a los jugadores", soltó Gareca.



"Los árbitros están para calmar a los jugadores dentro del campo de juego no para agredirlos, no para tratarlos mal, sino para tratar de contenerlos porque todos estamos en una situación de adrenalina pura y de tensión pura", reflexionó el DT.



En ese contexto, los jueces "son los que mas fríos y mejor trato deben dar respecto a los jugadores".

- "Insultaba a los compañeros" -

Más directa resultó la fuerte crítica que realizó el portero y capitán de la selección peruano, Pedro Gallese, que acusó al árbitro de propinar insultos a los jugadores.



"No te podías acercar al colegiado porque ahí insultaba a los compañeros", dijo Gallese sobre Tobar tras finalizar el encuentro, disputado en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.



Gareca creyó en sus jugadores, que comentaron la situación en el vestuario, Neymar confirmó la crítica y las redes sociales estallaron en 'memes' dedicados al chileno, criticado por los hinchas peruanos por supuestamente favorecer a Brasil.



La polémica con Tobar se suma a la suscitada en fase de grupos con el argentino Néstor Pitana, cuestionado por Colombia por su actuación en el choque de los cafeteros ante Brasil.



En ese caso, Colombia pidió la "suspensión" del árbitro pero acusándolo de incidir con sus fallos en el resultado.