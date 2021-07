"Colombia tiene jugadores de gran nivel, de jerarquía, la mayoría ofensivos": Lionel Scaloni

Juan Carlos Pamo

"Estamos todos con una ilusión bárbara" de alcanzar la final, dijo este lunes el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa virtual, en vísperas al choque con Colombia por semifinales de la Copa América-2021.



El combinado cafetero, señaló, "es un equipo muy difícil, que está en un buen momento". Por lo que espera "un partido complicado".



"Colombia tiene jugadores de gran nivel, de jerarquía, la mayoría ofensivos y su entrenador tiene esa impronta. Así que no creo que difiera mucho de lo que viene haciendo", analizó sobre el rival.



En cuanto a la expectativa de su equipo, indicó: "Tenemos ganas de llegar a la final, ganar este partido, y el hambre de estos jugadores es evidente (...) y es más que evidente que estamos todos con una ilusión bárbara".



Según Scaloni, el objetivo mínimo de jugar los seis partidos se cumplió. "Ahora vamos por la final", dijo.



Argentina intentará resolver el encuentro en los 90 minutos. Pero "los penales son una opción y no hay que descartarla; esperamos no llegar a esa instancia y si se llega que sea lo mejor para nosotros", dijo el conductor albiceleste.



El entrenador dijo además que todavía no tiene el equipo confirmado porque hay algunos jugadores cansados y con molestias, por lo que el cuerpo técnico esperará al martes para definirlo. Aunque "no diferirá mucho del último partido", estimó.



El defensa Cristian Romero continúa con una molestia, por lo cual Germán Pezzella volvería a integrar la defensa argentina como ante Ecuador el sábado en cuartos de final, dijo el técnico.



En relación a la semifinal perdida en la Copa América-2019 contra Brasil por 2-0, evaluó: "Pasaron dos años de la otra semifinal y estamos creo en las mismas condiciones, porque aquella semifinal la jugamos muy bien y nos quedamos afuera inmerecidamente, así que no veo diferencias".