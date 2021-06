Colombia sale a reencontrarse con el gol en la Copa América ante un alicaído Perú

Ricardo Micolta Angulo

Colombia y Perú se sacarán chispas el domingo en Goiana en un duelo al que los cafeteros llegan decididos a reencontrarse con el gol ante un equipo inca al que Brasil hirió sin piedad en su estreno en la Copa América-2021, activando fantasmas que Ricardo Gareca había ayudado a sepultar.



Frente a los peruanos aparecerá una selección Colombia con la sangre en el ojo por los dos puntos que dejó escapar ante Venezuela, tras vencer en el debut a Ecuador por 1-0.



Los dirigidos por Rueda están segundos en el Grupo B con cuatro puntos, detrás de Brasil (6). Venezuela tiene una unidad, mientras que Perú y Ecuador aún no suman.



Rueda sabe que es momento de afinar la puntería. Si lo hará arrancando con la misma dupla que contra la Vinotinto, los delanteros del Atalanta Luis Muriel y Duván Zapata, o si moverá piezas, aún no queda claro.



Pero un herido Perú es de temer.



"Es un partido muy duro, ellos no van a querer perder con nosotros de nuevo y vienen de perder con Brasil. Su actitud va a ser diferente, para Colombia es un partido durísimo", dijo a la AFP el exinternacional colombiano Hamilton Ricard.



Para quebrar a un equipo inca necesitado, Rueda plantea que sus muchachos deben mantener la firmeza defensiva, esa que habían perdido con la dirección técnica de Carlos Queiroz.



"Esa tranquilidad, entre comillas, que tenemos es (contar con) un equipo íntegro que se esta brindando, pero indudablemente sabemos que debemos mejorar", advirtió Rueda tras el empate con Venezuela.



El entrenador fue más allá este sábado y apuntó a que su equipo debe "neutralizar" a su rival, en una etapa del proceso que lidera en la que hay "muchos conceptos por trabajar, por mejorar".



Lo que si es seguro es que Rueda hará al menos un cambio, obligado, por la suspensión del volante Mateus Uribe.



Lo importante para Colombia es "hacer un buen juego, ir consolidando la clasificación jugando bien", aseguró Miguel Borja, uno de los delanteros que ha probado Rueda.



Obligados a ganar

Los dirigidos por Gareca cayeron 4-0 ante la 'Canarinha' y los dirigidos por Reinaldo Rueda chocaron con la muralla defensiva de Venezuela y empataron sin goles en su segundo partido en Brasil-2021.



Pero el domingo en el estadio Olímpico de Goiania, Perú se juega mucho más que tres puntos. Los incas tienen que levantar la autoestima y Colombia, que los avergonzó en el premundial rumbo a Catar-2021, podría ser el rival perfecto para recobrar la confianza.



"Estamos en condiciones de poder levantarnos", aseguró Gareca a minutos de ser atropellado por Neymar y compañía.



Este sábado, con la cabeza más fría, Gareca reiteró que no tiene "demasiados reproches" para sus jugadores.



"Estamos convencidos de que Perú debe respetar su esencia futbolística, eso es lo mas importante", aseveró el timonel argentino que planea mostrar en el campo un equipo que busque el protagonismo.



En la misma línea que su DT, André Carrillo dijo este sábado que saldrán "con la mentalidad a full para conseguir los tres puntos".



"Lo importante es mantener el cero en nuestro arco para buscar el triunfo", agregó.



El duelo tendrá el arbitraje del uruguayo Estaban Ostojich.

Probables alineaciones:



Colombia: David Ospina - Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo - Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Edwin Cardona - Duvan Zapata, Luis Muriel.

DT: Reinaldo Rueda.



Perú: Pedro Gallese - Aldo Corzo, Christian Ramos, Luis Abram, Marcos López - Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Sergio Peña, Christian Cueva - Gianluca Lapadula.

DT: Ricardo Gareca