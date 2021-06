"Colombia es muy buen equipo y una tierra de grandes futbolistas": Óscar Washington Tabárez

Juan Carlos Pamo

El entrenador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, destacó el triunfo 1-0 de su equipo este lunes ante Paraguay, en el cierre de la fase de grupos de la Copa América-2021, por el desgaste que arrastran sus jugadores.



"Creo que en los aspectos importantes del juego estuvimos mejor, tuvimos diez remates al arco frente a dos de ellos. Considerando que en un plazo de poco más de siete u ocho días jugamos tres partidos y que el plantel no está recuperado totalmente, entonces es doblemente valorable", aseguró en rueda de prensa virtual en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Rio de Janeiro, donde se disputó el encuentro.



"Necesitábamos de un triunfo, necesitábamos seguir mejorando el juego y creo que hoy se vieron las dos cosas", agregó.



El'"Maestro' sorprendió al dejar en el banco al goleador histórico de la Celeste, Luis Suárez, quien ingresó en el minuto 67 por el autor del gol del triunfo ante los guaraníes, Edinson Cavani, de penal a los 20 minutos.



Fue la primera vez que 'El pistolero' fue suplente con la selección desde junio de 2019, en la victoria 3-0 sobre Panamá en un amistoso en Montevideo. En juegos oficiales, el ariete del Atlético de Madrid no veía el partido sentado desde la goleada 8-0 contra Tahití en la Copa Confederaciones-2013 disputada en Brasil.



"No fue una decisión táctica, los futbolistas son personas, a veces están bien, a veces no, hay que gestionar el físico del futbolista", explicó. "Con Suárez mismo lo conversamos y capaz que la solución fue darle menos minutos en este partido para que esté mejor en lo que viene".



Tabárez consideró que su rival en cuartos, la Colombia de Reinaldo Rueda, es un "muy buen equipo" y una "tierra de grandes futbolistas" que le va a plantear un partido difícil a sus dirigidos el sábado en Brasilia.



"Contra Colombia esperamos estar en mejores condiciones, seguir mejorando y aspirar a una victoria. Ahora no hay otro resultado que seguir en la Copa y es lo que queremos", sostuvo.



El entrenador, de 74 años, consideró importante para la recuperación de sus atletas los cinco días de descanso que tendrá su equipo antes del choque con los colombianos. Y advirtió que su equipo va en alza.



"Nosotros fuimos mejorando en la medida que fueron corriendo los partidos", finalizó.