Colombia, a semifinales de Copa América 2021 al derrotar a Uruguay por penales

Juan Carlos Pamo

En un partido intenso, a mil revoluciones por momentos, pero que no tuvo premio en el pizarrón porque en el tiempo reglamentario terminó 0-0, la Selección Colombia venció en tanda de penales a Uruguay en el estadio Mane Garrincha de Brasilia y clasificó a las semifinales de la Copa América, con el arquero David Ospina erigido como héroe.



Dejó todo en la cancha el equipo de Reinaldo Rueda. Tuvo garra. Como también la tuvieron los uruguayos.



En la tanda de penales, Colombia triunfó 4-2, gracias a dos atajadas de Ospina y cuatro goles de los cafeteros.



Lo que mejor hicieron ambos equipos en los primeros 45 minutos fue defenderse del ataque del contrario, que estuvo alternado. Colombia pisaba el área uruguaya, pero el rival también lo hacía en la zona cafetera. No obstante, no eran claras las llegadas. Era muy celosa la marca.



Quizás la mejor opción del conjunto colombiano sucedió en el minuto 45, cuando Duván Zapata encaró al arquero Fernando Muslera, que rechazó de pecho el disparo del atacante tricolor y en el remate siguiente Luis Fernando Muriel envió el balón por fuera.



Fue bueno en ese primer tiempo el trabajo de marca que hicieron en la zona de volantes Wílmar Barrios y Gustavo Cuéllar, como también fue notable la manera como defendió Yerry Mina. Arriba, Duván batalló varias veces sin claridad y Luis Díaz tuvo mucha movilidad.



Comenzando la complementaria, los dos equipos anunciaron peligro. Primero Díaz para Colombia con un balón que no pudo recibir Duván a un metro del arco, y luego Uruguay con un centro de Nahitan Nández que se fue cerrando y exigió la estirada de David Ospina.



Ese segundo tiempo tuvo más dinámica que el primero. Celestes y cafeteros se soltaron más en ataque, imprimieron más velocidad. No querían el 0-0 en la pizarra.



En el minuto 73 por poco se abre el marcador a favor de Colombia. Santos Borré vio bien ubicado a Duván y le mandó un centro que conectó el delantero del Atalanta de cabeza, pero Muslera salvó con su pierna derecha y ahogó el grito de gol.



La iniciativa la tuvo más Colombia, que atacaba por izquierda con Díaz, por derecha con Borré, por el centro con Cuéllar, que hacía doble función en el mediocampo quitando balones y generando jugadas ofensivas. Y Duván llegaba como 9 neto buscando la oportunidad de marcar.



Pero el 0-0 persistió y Colombia y Uruguay dejaron a merced de los lanzamientos desde el punto penal la clasificación a las semifinales.

Comenzaron cobrando los colombianos. Duván Zapata marcó el 1-0.

Édison Cavani igualó las acciones (1-1). Dávinson Sánchez también anotó y desequilibró de nuevo (2-1). Ospina se lució y atajó el cobro de Giménez.



Seguía la ventaja para Colombia. El 3-1 del conjunto nacional llegó por cuenta de Yerry Mina. Uruguay puso el 3-2 con Luis Suárez. Vino el 4-2 para los colombianos con Miguel Ángel Borja.



Cobró para los uruguayos Mathías Viña y de nuevo Ospina atajó. Héroe el arquero colombiano en el Mane Garrincha de Brasilia. Y Colombia a las semifinales del la Copa América, donde sigue soñando.

La síntesis

Estadio: Nacional Mane Garrincha (Brasilia)

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Uruguay: Fernando Muslera, José Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Nahitan Nández, Mathías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Luis Suárez, Édison Cavani.

DT: Óscar W. Tabárez

Cambios: Facundo Torres por De Arrascaeta (68), Martín Cáceres por Valverde (80).

Amonestados: Godín.



Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo, Wílmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Rafael Borré, Luis Díaz, Luis Muriel, Duván Zapata.

DT: Reinaldo Rueda

Cambios: Yimmi Chará por Muriel (67), Miguel Ángel Borja por Borré (87).

Amonestados: no hubo.

Goles: en la tanda de penales: 0-1 Zapata, 1-1 Cavani, 1-2 Dávinson, 1-2 Giménez (atajó Ospina), 1-3 Mina, 2-3 Suárez, 2-4 Borja, 2-4 Viña (atajó Ospina).