Chile se aferra al regreso de Alexis Sánchez para tumbar al favorito Brasil en Copa América

Chile está lista para dar el golpe en la Copa América ante Brasil, motivada por el casi seguro regreso del 'Niño Maravilla' Alexis Sánchez, después de superar una lesión.



Neutralizar a fieras como Arturo Vidal, Charles Aránguiz o Eduardo Vargas no es labor fácil, y si a la columna de la generación dorada chilena, bicampeona de la Copa América en 2015 y 2016, se suma otro referente de ataque, Alexis Sánchez, el dolor de cabeza puede ser mayor.



"Vamos a salir con todo", avisó Vargas, máximo goleador activo de la Copa América, una distinción que comparte con el peruano Paolo Guerrero, ambos con 14 goles.



El 'Niño Maravilla' viajó a Rio y podría estrenarse en Brasil-2021 contra los locales tras haber superado una lesión muscular que lo privó de la fase de grupos, donde La Roja tuvo un rendimiento irregular con apenas una victoria (ante la débil Bolivia), dos empates y una derrota.



"Espero que pueda estar en el campo, nos gusta enfrentar a los grandes futbolistas", aseguró el defensor brasileño Thiago Silva.



Su presencia dependerá de las sensaciones que tenga en el último entrenamiento antes del partido, según el técnico Martín Lasarte.



La recuperación de Sánchez es un envión anímico para un Chile que ha padecido a Brasil como pocos. Hace 23 años que la 'Canarinha' los saca de toda carrera, con eliminaciones en octavos de Francia-1998, Sudáfrica-2010 y Brasil-2014, y de cuartos de final en la Copa América-2007.



"Brasil es un gran equipo, es el gran favorito de todos, pero en el fútbol (el triunfo) no está hecho hasta que ocurre", afirmó Lasarte.



Aunque ha sido herido, el Brasil de Neymar se empeñará en demostrarle a Chile el viernes en Rio de Janeiro que su reinado está muy lejos de terminar y que el regreso de Alexis Sánchez es una motivación extra para avanzar a semifinales de la Copa América-2021.



El poderoso equipo local está ansioso de sacudirse la imagen opaca que dejó en sus dos últimas salidas contra Colombia y Ecuador, dos equipos que le rememoraron su condición terrenal pese a que no consiguieron sepultarlo.



El ganador se batirá en semis con el vencedor de la llave entre Perú y Paraguay, que jugarán el mismo día en Goiania.



Posibles alineaciones:

Brasil: Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi, Fred, Casemiro, Lucas Paquetá, Richarlison, Gabriel Jesus, Neymar.

DT: Tite.



Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena, Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Ben Brereton.

DT: Martín Lasarte.