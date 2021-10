Aprovecha el súper madrugón de LASKIN con descuentos de hasta el 30%

Vuelve el Súper Madrugón LASKIN este sábado 16 de octubre de 6 a 10 de la mañana con descuentos hasta del 30% en productos dermatológicos seleccionados.



Te esperamos en las tiendas #Cali #Buga #Armenia #Pereira o puedes comprar online en www.laskin.com.co

📞Domicilio Gratis 602 514 6018 📲 WhatsApp 316 834 5035



Esta promoción solo es válida del 16 de octubre de 2021 de 6 am a 10 am. *Aplica en referencias seleccionadas. No incluye Kits. *Aplican términos y condiciones.