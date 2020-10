Van cinco casos de covid-19 localizados en vuelos internacionales que llegaron a Colombia

Erika Mantilla

Las autoridades migratorias de Colombia han localizado cinco casos de covid-19 entre más de 9.000 pasajeros que llegaron al país en los últimos días a través de vuelos comerciales procedentes del extranjero, durante la fase de aislamiento selectivo por la pandemia.



Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, reveló la cifra una rueda de prensa virtual este martes y explicó que algunos de los viajeros no lograron ingresar al país.



"De esos 9.000, lamentablemente han sido inadmitidos poco más de 70 extranjeros por no cumplir los requisitos de ingreso. Además, hemos presentado cinco casos positivos para coronavirus", destacó.



Dijo que cada ciudadano debe tomar conciencia sobre los riesgos que implica para la sociedad no cumplir con una cuarentena estricta si se ha diagnosticado con covid-19.

"El primer responsable frente al coronavirus es el pasajero, el viajero. Esta historia no se puede tratar de cómo las principales autoridades estamos detrás de cada uno de ustedes a ver si su comportamiento es considerado con los demás en medio de una pandemia", señaló.



Y añadió que "no hay un efecto previsible en la salud de las personas; hemos visto con mucho dolor que personas jóvenes, deportistas, de buenos hábitos y sin comorbilidades han fallecido".

"Se sale de todo sentido común embarcarse en un avión cuando se es positivo para covid-19. Las aerolíneas no pueden admitir que eso ocurra porque se expone a los pasajeros, la tripulación, los entornos de los aeropuertos, el personal de Migración Colombia", señaló.



También hizo énfasis en que, antes de cualquier vuelo, debe presentarse una prueba PCR negativa con máximo 96 horas desde la hora de su aplicación.



"Abrimos procesos investigativos de orden sancionatorio contra tres aerolíneas porque es completamente irregular que hubieran embarcado esas personas", expuso.