Van 391 quemados con pólvora en Colombia durante diciembre de 2021

391 personas se han quemado con pólvora durante la temporada de fin de año de 2021, según el reporte del Instituto Nacional de Salud, INS, con corte a la mañana de este viernes.



De esa cifra, 250 lesionados han sido mayores de edad, mientras que los 141 restantes son niños y jóvenes.



El subdirector de Análisis del Riesgo del INS, Hernán Quijada, comentó que estas cifras representan un aumento del 30% respeto a la misma fecha del año anterior.



"no hay pólvora pirotécnica inofensiva. El 8% de lesionados del país son personas que tienen amputaciones, lesiones físicas irreversibles que además van a acompañar un proceso en su salud mental durante los años siguientes".



El funcionario solicitó a la comunidad que se mantenga activa la veeduría ciudadana, que se denuncien y se den a conocer los casos en los que niños y jóvenes pudieran manipular estos artefactos.



Además, hizo un llamado a los padres del país: "usted como padre o cuidador tiene la facultad de no entregarle un artefacto de pólvora pirotécnica a los niños".



Quijada invito a no esconder las lesiones en caso de presentarse y recordó que los residuos de pólvora pirotécnica "están ocasionando intoxicaciones que pueden llevar inclusive hasta la muerte, especialmente de los menores".

Lea también: Confirmado, el El Gran Combo de Puerto Rico no se presentará en la Feria de Cali

Unidad de quemados

A escasas horas de celebrarse la Nochebuena en el Valle del Cauca, los médicos de la Unidad de Quemados del Hospital Universitario del Valle pidieron a los vallecaucanos evitar la manipulación de la pólvora en sus actividades a fin de que el número de lesionados no incremente en la región.



El médico Juan Pablo Tróchez, de la Unidad de Quemados del HUV, dijo que “si quieren pasar una Navidad feliz en sus casas con sus familias pues no manipulen pólvora y mucho menos los niños. Estos artefactos no son inocuos, sean responsables con sus niños, no los dejen solos, no los dejen manipular pólvora y el adulto que esté manipulando este tipo de artefacto, por favor con mucha responsabilidad sobre todo que no lo mezclen con alcohol”.



El uso de la pólvora puede ocasionar lesiones bastantes severas como pérdida de ojos, extremidades o inclusive hasta la vida. Pueden ser “lesiones pequeñas en las manos o en la cara, pero todo esto depende del artefacto que hayan manipulado. Una simple chispita puede encender la ropa del niño o del adulto y ocasionar una lesión extensa y profunda”, detalló Tróchez.



Desde la unidad de quemados del HUV, Tróchez invita a brindar la debida atención en caso de presentarse lesiones.



"En caso de presentarse lesión se debe acudir a los servicios de salud para evitar las complicaciones en las heridas. De igual manera, hay que tener cuidado con el uso de desinfectantes en las manos al acercarse a la candela".