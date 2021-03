Supersalud detectó 395 'colados' en vacunación contra covid-19 en Bogotá

Natalia Moreno Quintero

De 59 denuncias que investiga la Superintendencia Nacional de Salud en la implementación del Plan Nacional de Vacunación, la entidad encontró presuntas irregularidades en dos, que dieron lugar a trasladar la información a la Procuraduría, a la Fiscalía y a las entidades locales para avanzar en las investigaciones correspondientes.



Se trata justamente de dos casos que se han hecho públicos a través de los medios de comunicación: el de la politóloga Carolina Cárdenas, quien presuntamente fue vacunada antes de lo que le correspondía, pese a que no tenía contacto directo con personas posiblemente infectadas con covid-19, y el del cirujano plástico Camilo Reyes, quien según las denuncias se habría saltado la fila de vacunación en Santander.



En el caso de la polítologa, la Superintendencia hizo una auditoria a la Subred Norte de Bogotá, en donde hizo nueve hallazgos de presuntas irregularidades, la más grave de ellas, que 395 personas habrían sido vacunadas en una etapa que no les correspondía, como habría sido el caso de la politóloga.



De esos 395 vacunados, 142 eran miembros personal administrativo de la Subred, incluidas labores de gerencia, contratación, financieras, control interno disciplinario, e incluso el manejo del conmutador.



Otros 253 eran personas que, como la politóloga, hacían parte del Plan de Intervenciones Colectivas, PIC, es decir, hacían actividades fuera de las sedes de la entidad, pero no con personas que posiblemente estuvieran infectadas con covid-19, por lo cual no hacían parte de la primera fase de vacunación.

En el caso del cirujano plástico vacunado en la clínica Foscal, de Bucaramanga, fueron cuatro los hallazgos de presuntas irregularidades. Aunque en los documentos remitidos a la Supersalud se decía que había sido vacunado en la Foscal, que sí tiene ese servicio habilitado, en realidad fue vacunado en la sede Floridablanca de la Clínica Fosunab, que no tenía habilitado el servicio de vacunación para covid.



La Supersalud encontró que el cirujano no fue postulado ni inscrito por la Foscal ni por Fosunab para ser vacunado, por lo que se cree que las dos IPS no cumplieron con su obligación de vacunar solo a las personas que hubieran sido citadas y no cotejaron si el cirujano estaba inscrito en las bases de datos de las personas que sí podían ser vacunadas.



El cirujano no podía ser clasificado en la Etapa 1, porque no tenía contacto directo con personas infectadas por el virus.



El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, hizo un llamado a los Tribunales de Ética Médica para que inicien de oficio las investigaciones sobre estos profesionales.



De los demás 57 procesos en curso, el superintendente informó que siete se encuentran cerrados, 30 están en curso (con requerimientos y/o visita), 12 en seguimiento de las actuaciones administrativas iniciadas por las entidades territoriales y 8 en proceso de inicio de actuaciones.



“Todos tenemos un gran compromiso de responderle al país en este reto de la vacunación y por eso mi invitación es a respetar valores como la ética y la moral, y atributos como la bondad, para que no utilicemos atajos ni nos saltemos la fila. Por favor respetemos los criterios y los plazos que ya están definidos”, señaló el superintendente.