Superfinanciera en alerta por firmas de falsos prestamistas de dinero: así estarían operando 

La Superintendencia Financiera de Colombia advirtió a la ciudadanía sobre siete firmas que se presentan como otorgadoras de crédito que no están sometidas a su inspección y vigilancia y no cuentan con ningún aval del organismo de control.



Las entidades sobre las que alerta el ente de control son: Financiera y Créditos ACM, Créditos Inteligentes SAS, Crediscol, Credylinea, Credisi SAS, Cooperativa de Ahorro y Crédito Medas, Credilinea.



La Superfinanciera explicó que la actividad irregular que adelantan estas firmas encaja dentro de lo que se conoce como falsos prestamistas, ya que exigen dinero como requisito previo para desembolsar supuestos créditos, utilizando incluso documentos alterados con información falsa.



La entidad pidió evitar caer en la trampa teniendo en cuenta recomendaciones como consultar previamente si, ene efecto, se trata de identidades vigiladas; no entregar dinero como requisito previo para que desembolsen un crédito; y sospechar de las ofertas de préstamos que prometen dinero sin mayores requisitos.



Uno de los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede corroborar si se trata de entidades vigiladas es a través de la ‘Lista general de entidades disponible’, en la sección industrias supervisadas del sitio web www.superfinanciera.gov.co.



La entidad de control también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar ingresar a enlaces recibidos a través de correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales en los que se solicita información personal y financiera.



“Es importante que, al momento de realizar transacciones en la web, no ingrese sus datos personales si no está seguro de que es una página confiable. Evite compartir su información con otras personas”, señaló la Superfinanciera.

Así operan estas firmas, según explicó la Superfinanciera:

FINANCIERA Y CREDITOS ACM



A través de un documento falso en el que utiliza sin autorización el nombre y logo de la Superintendencia Financiera, esta firma exige el pago anticipado de dinero a los interesados en obtener un crédito con la excusa de validar que el supuesto desembolso “no es proveniente de lavado de activos, captación ilegal de dinero, ni de extorsión”.



La Superfinanciera reitera que no interfiere en los procesos de trámite, gestión, otorgamiento y desembolso de créditos por parte de las entidades que desarrollan dicha actividad y hace un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar.



CREDITOS INTELIGENTES SAS



A través de una falsa comunicación, y utilizando indebidamente los logos y sellos de vigilancia de la Superintendencia Financiera, esta firma anuncia que, para obtener el supuesto desembolso de un crédito, el cliente debe entregar dinero por anticipado.

CREDISCOL



A través de una falsa comunicación en la que incluye ilegalmente el logo de esta Superintendencia, esta firma anuncia que el supuesto desembolso de un crédito se encuentra retenido, por lo que solicitan entregar dinero por anticipado con la excusa de que se deben pagar impuestos al Estado.



CREDYLINEA



En un documento falso en el que usan, sin autorización, el nombre y logo de la Superintendencia Financiera, esta firma exige a los interesados en obtener créditos el pago por anticipado de dinero con la excusa de tramitar impuestos ante el Estado.

CREDISI S.A.S.



A través de documentación falsa en la que usan sin autorización el nombre y logo de la Superintendencia Financiera, exigen a los interesados en obtener créditos el pago anticipado de dinero con la excusa de que se deben tramitar impuestos en el Estado.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MEDAS



Esta firma exige a los interesados en obtener créditos entregar dinero con la excusa de pagar al Estado impuestos de (IVA y Retefuente), utilizando una falsa comunicación con el nombre y logo de la SFC, y sin ser una entidad vigilada.



CREDILINEA SAS



A través de documentación falsa, en la cual utilizan sin autorización el nombre y logo de la SFC, esta firma argumenta falsamente al interesado en un crédito que ante una decisión de desistimiento del préstamo se impondrá una multa por incumplimiento y abandono