¿Se cumplirá la meta de vacunación contra covid-19?, esto asegura el Dapre

El ingeniero industrial Víctor Manuel Muñoz Rodríguez asumió como nuevo Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en el mes de febrero, con dos retos: sacar adelante la vacunación masiva contra el Covid-19 e impulsar la reactivación segura del país.



El Presidente Iván Duque lo nombró como director del Dapre en remplazo Diego Molano Aponte, a quien designó en el cargo de Ministro de Defensa.



Muñoz es experto en tecnología y análisis de datos y asesoró la campaña de Iván Duque a la Presidencia, como encargado de analizar las encuestas y aportar a la estrategia de redes de la campaña.



Hoy, este hombre, quien es conocido en el Valle del Cauca porque fue alto ejecutivo en una de las empresas más emblemáticas de la región -Carvajal-, es uno de los alfiles del presidente Iván Duque, hecho aún más relevante cuando el Mandatario está ad portas de entrar en su último año de mandato.

Por ahora, no cabe duda, que Muñoz es una de las fichas claves de este Gobierno para la adquisición de los antídotos contra el Covid - 19 y llevar a cabo a buen término el Plan de Vacunación Nacional que tiene la ambiciosa tarea de lograr la inmunidad de rebaño antes de culminar el 2021. En este entrevista con El País dice que lo logrará, pero solo tiempo revelará si tuvo o no razón.

¿Cuál es el cronograma de llegada de nuevas vacunas al país?



El 25 de abril (hoy) estaremos recibiendo 912.000 dosis por parte de Astrazeneca, esto bajo el mecanismo Covax; el 27 de abril estaremos recibiendo un millón de dosis de Sinovac, y el 28 de abril estaremos recibiendo 551.000 de Pfizer. Esto nos lleva a que en los próximos 8 días estaremos recibiendo más de 2.4 millones de dosis en el país, lo cual es muy importante porque nos permite seguir avanzando con el plan nacional de vacunación. Importante mencionar que antes del 30 de mayo habremos recibido en el país cerca de 14 millones de dosis. Eso nos muestra que de febrero a mayo hemos venido cada vez, mes a mes, semana en semana incrementando el volumen de dosis que se recibe y el volumen de dosis que se van aplicando.

¿Actualmente qué cantidad de vacunas ya tienen negociadas -las empresas colombianas- ante las empresas farmacéuticas?



Se expidió la resolución, los privados podrán negociar las diferentes dosis directamente con las farmacéuticas, se les había informado a los privados que posiblemente se podrían encontrar con obstáculos y es que las farmacéuticas hoy por hoy están negociando con gobiernos. Sin embargo, la resolución lo que hace es establecer un marco regulatorio para que si no es ya sino en unos meses o en unas semanas ellos puedan avanzar en estos procesos. El marco es muy claro, ellos pueden hacer su proceso de adquisición para sus empleados, familiares de sus empleados y con una logística y responsabilidades sobre el proceso de aplicación.

¿Siguen firmes con los compromisos frente a las metas de vacunación, es decir, antes de culminar el año estará vacunada el 70 % de los colombianos?



Sí, con el cronograma que tenemos lograremos vacunar a los 35 millones de personas, tenemos el Plan Nacional de Vacunación, tenemos el plan de llegadas de vacunas, la capacidad logística suficiente, para garantizar que cumpliremos esta meta a lo largo del año. Esto nos lleva a que después del mes de mayo debemos tener un promedio de vacunación superior a las 200.000 dosis día y eso está contemplado y esas capacidades las tenemos.

¿Cuáles han sido son los aspectos más complicados a la hora de negociar vacunas?



Todo eso tiene unos acuerdos de confidencialidad que son muy estrictos pero realmente lo más complejo en el tema negociación de vacunas obedece a las cláusulas asociadas a los temas de indemnidad, fechas de entrega, las condiciones de aprobación para el uso de emergencia, cuáles son las condiciones logísticas que exigen el en términos de cadena de frío, de capacidad de recepción y de distribución, porque digamos que hay un assessment (evaluación) técnica que se hacen respecto. Hay obviamente una incertidumbre mundial frente de cuáles son las condiciones de distribución y entrega, si la negociación incluye entrega en el país o estamos hablando, como en algunos casos fue necesario hacerla, entrega en planta en los diferentes países. Cuando uno está negociando un producto en un mercado de escasez, porque realmente eso es lo que sucede con las vacunas y fue algo similar cuando negociamos los ventiladores, y es que el mundo sobre-demandaba 10 y 20 veces lo que estaba disponible en términos de producción, pues hace que se vuelva un tema complejo en términos de precio y tiempo y en eso siempre hay una gran incertidumbre. Nosotros en la negociación por eso trabajamos con diferentes farmacéuticas para siempre tener plan A, B, C, D porque es la manera en la que se puede garantizar que si llega a haber un retraso en una planta de producción con las otras alternativas se puede seguir avanzando.

¿Para cuándo aspiran a estar aplicando, de manera continua, al menos 200.000 vacunas diarias?



Esa capacidad ya la tenemos, eso depende del volumen de llegada de las vacunas y de acuerdo a los números que nosotros tenemos. Deberíamos poder estar tranquilamente en estos números, a partir de finales de mayo, estar aplicando esas 200.000 dosis diarias, obviamente dependemos de la confirmación de llegada todos los biológicos.

¿Cuándo se podrá empezar a vacunar los priorizados en la etapa III -ciudadanos que tienen un riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19- ? ¿en qué fecha aproximada?



Como mencionamos, estaremos recibiendo cerca de 14 millones de dosis antes de que termine el 30 de mayo y esto nos permitirá a nosotros que en algunas zonas del país iniciemos la vacunación con quienes hacen parte de la etapa tres, estamos hablando de maestros, fuerzas militares, Fiscalía en funciones de policía judicial, personas con comorbilidades. Esto es un reto muy importante, pero también es una excelente noticia para quienes están esperando este momento.

¿Qué ha pasado con la llegada de las vacunas de Moderna y para cuándo se esperan tener en el país?



De conformidad con la negociación que se hizo y el contrato que se tiene, para el mes de junio deberíamos estar recibiendo las primeras 100.000 dosis, y a partir del mes de julio empezaríamos a recibir ya volúmenes superiores al millón de dosis por mes.

Hay incertidumbre entre la población porque no han recibido la segunda dosis de la vacuna Sinovac, o que ya se han aplicado su primera dosis, pero no saben cuándo completarán su esquema… ¿qué decirle a estas personas?



El 27 de abril (en dos días) estará llegando un millón de dosis, en este momento en Colombia falta para segunda dosis cerca de 800.000 personas, es muy importante mencionar que como ha dicho la segunda dosis se pueda aplcar entre la semana cuatro y la semana ocho, entonces tenemos dosis suficientes con la llegada del 27 de abril, y estamos en el rango de tiempo idóneo para la aplicación de la segunda dosis, entonces se va a hacer un proceso de re agendamiento, pero eso nos va a permitir que de manera tranquila terminemos el proceso de vacunación de este grupo en el mes de mayo.

¿Por qué no abren la posibilidad que las vacunas contra el covid sea de venta libre para los colombianos- claro está con precios regulados- y que las puedan comprar directamente en las farmacias?



En este momento nosotros no tenemos contemplado la opción de compra -libre- para venta -libre- de vacunas, estamos en un principio de equidad, lo mismo han dicho las farmacéuticas y es que ellos están atendiendo gobiernos, el mundo no está en una fase negociación de vacunas, sino por lo menos en Colombia estamos en una fase aplicación gratuita de las mismas y esto buscando proteger a la población sin distingo alguno, ni socioeconómico, ni edad, etnia ni región ese es un principio que nos rige absolutamente a todos.

Perfil



Nombre: Victor Manuel Muñoz Rodríguez.

Lugar de nacimiento: Andes Antioquía.

Formación: Es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, especialista en Gestión de Empresas de Telecomunicaciones, MBA de la Universidad de los Andes y graduado del programa ejecutivo de Liderazgo y Desarrollo de la Escuela de Negocios de Harvard.

Trayectoria profesional: Consejero presidencial, director regional para Latinoamérica de Digitex Internacional, vicepresidente de BPO de Carvajal.

