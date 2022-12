Días después de que el presidente Gustavo Petro asegurara que es necesario que los campesinos sigan cultivando hoja de coca mientras se logra garantizar un cultivo sustituto, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional dijo que está agotando las últimas unidades que tiene de glifosato y que “no se usará más”.



Según el coronel Óscar Mauricio Rico, subdirector de Antinarcóticos de la institución, la medida es parte de la estrategia del nuevo Gobierno por cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas.



“La orden de nuestro presidente está dada, estamos dados a mirar otras estrategias alternativas, como la erradicación voluntaria y acompañamiento en la sustitución. Eso sí, ya estamos usando las últimas unidades de glifosato que nos quedan en aspersión terrestre, uso manual, esperamos terminar antes de que finalice este año”, le dijo a Blu el subdirector de Antinarcóticos de la Policía.



Lea además: "Distinguir entre gestores e impunidad": Álvaro Uribe sobre liberación de jóvenes



Por esta razón, la Policía no ordenará más la compra de este químico e incluso frenará los que estaban en proceso. Según el coronel, además de intervenir incautaciones en puertos, rutas y laboratorios, con la nueva estrategia se buscará frenar la producción de la droga, teniendo en cuenta que para transformar la planta son necesarios cuatro químicos.



El pasado viernes el Presidente aseguró que las comunidades podrán sembrar hoja de coca a la par de cultivos como el cacao “hasta probar que el cultivo sustituto funciona porque, si funciona, ya no hay necesidad de lo otro”.



Frente a la polémica que han causado sus declaraciones sobre la sustitución de cultivos, Petro sostuvo que “cuando decimos que no vamos a atacar un campesino, que le vamos a comprar su cosecha mientras transformamos la región para que se pueda volver productiva en las economías legales, no estamos diciendo que vamos a permitir la cocaína”.