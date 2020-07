Alejandro Cabra Hernandez

Santrich y Márquez no recibirán amnistía en ruta de sometimiento a GAO: Gobierno

Tras la firma del Decreto 965 de 2020 que da vía libre al sometimiento a la justicia de miembros de los GAO, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, advirtió que ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’ no tendrán amnistía y podrían recibir un tratamiento más estricto por parte de los jueces por haber abandonado el proceso de paz.



“En el caso de Santrich y en el caso de Márquez, por supuesto que el tratamiento será mucho más estricto y será obviamente algo que valorará no solamente la Fiscalía sino los jueces de la República. En ese sentido insisto este es un decreto de tránsito a la legalidad este no es un decreto de perdón o de amnistía”, señaló el comisionado.



Ceballos agregó que será el Consejo de Seguridad Nacional el que haga la calificación de cuál es el carácter del grupo que conformaron Iván Márquez y Jesús Santrich al abandonar el acuerdo de paz entre las Farc y el Estado colombiano para regresar a las armas.



Este decreto permite que los integrantes de los GAO como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, los Pelusos y los Caparros tengan una nueva ruta de tránsito a la legalidad, que incluye beneficios jurídicos y socioeconómicos para quienes tomen la decisión de dejar las armas.



Esta nueva opción de sometimiento para los GAO tiene como objeto brindar alternativas de retorno a la legalidad de manera individual, colaborando con la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública, con énfasis en la desvinculación de menores de edad que han sido reclutados forzosamente.



De esta manera, el Gobierno podrá disponer de condiciones especiales de reclusión para quienes se acojan al decreto y deban estar privados de la libertad. También habrá beneficios socioeconómicos de su núcleo familiar.



El Ejército de Liberación Nacional (ELN) seguirá teniendo la ruta establecida en el Decreto 128 de 2003, compilado en el Decreto 1081 de 2015, por medio de la cual los miembros del ELN podrán seguir optando por la desmovilización individual.



Según Ceballos, el decreto contribuye al cumplimiento del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado con las Farc, y a través del cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con el objetivo de diseñar políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo.

Fases de la ruta de sometimiento

•Fase de Presentación del integrante del GAO: a cargo del Ministerio de Defensa Nacional



•Fase de Proceso de Atención Diferencial: a cargo de la Agencia de Reincorporación y Normalización ARN de Presidencia de la República.



Fase de presentación del integrante del GAO: Está estructurada en tres (3) etapas.



•La primera etapa: Presentación voluntaria con fines de sometimiento a la legalidad ante cualquier autoridad militar, de policía, administrativa y judicial.



•La segunda etapa: Recepción a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.



•La tercera etapa: certificación a cargo del Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad –CISIL-.



Fase de Proceso Atención Diferencial: Una vez el Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad –CISIL- certifique la pertenencia de una persona a un grupo armado organizado (GAO) podrá ingresar al proceso de Atención Diferencial que será establecido por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN-, siempre y cuando la persona se encuentre en libertad.