Rodolfo Hernández anunció que la ciudadanía escogerá su fórmula presidencial

Tras el rechazo de la empresaria, Beatriz Fernández y la renuncia de su fórmula presidencial, Paola Ochoa, el candidato Rodolfo Hernández anuncio que dejará, en las elecciones del 29 de mayo, en manos de Colombia la elección de su vicepresidenta.



Así lo comentó mediante un video en sus redes sociales: “como ciudadano que soy, me debo a los ciudadanos, los escucho solo a ellos y es con la aprobación de ellos voy a elegir a la ciudadana o al ciudadano que me acompañe en la vicepresidencia".



Anteriormente, el candidato había manifestado que deseaba que su fórmula vicepresidencial fuera una mujer, sin embargo, en su última declaración aseguró que podría elegir también a un hombre.



Agregó a su declaración que: "reconozco que esta elección no la debo hacer yo, sino los millones de colombianos que me apoyan”.



Hernández, que se encuentra como el segundo candidato con intención de voto en el país, aseguró que en los próximos días dará a conocer cómo se elegirá a su vicepresidente.

YO ME LLAMO… pic.twitter.com/KB69XPBQeL — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) February 19, 2022