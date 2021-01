Jhon Edward Montenegro Jimenez

Gran conmoción desataron los miembros de la comunidad cristiana Iglesia Berea que esperaron confinados varios días en una vivienda por, supuestamente, la segunda venida de Jesús en el corregimiento Isabel López, en Sabanalarga, Atlántico.



Los creyentes aseguraban que el suceso iba a ocurrir este jueves, 28 de enero, a la medianoche.

Sin embargo, durante esta semana se dijo que esperaban la resurrección de Jesús o la resurrección de la hija de un pastor de la comunidad, según se indicó en varios medios de comunicación que han estado cubriendo el caso, y que por eso permanecían en ayuno confinados en una casa.



El evento finalmente no ocurrió, pero causó preocupación, en parte, por los cambios actitudinales de miembros de la comunidad cristiana comentados por sus familiares.



"Estamos preocupados todos los días nos enviaban mensajes de la cuenta regresiva porque, según ellos, Jesucristo les habló", acotó el familiar de un miembro de la Iglesia Berea.



"Hubo temor. Muchos niños sintieron miedo, anoche se durmieron tarde", señaló una habitante del corregimiento.



Un supuesto miembro de la Iglesia dijo que “en este lugar se congregan unas 17 personas, pero por motivos de la pandemia de la covid-19 y las disposiciones de salud el grupo fue dividido para evitar contagios, que ya hay muchos en el pueblo”, dijo



La expectativa por el suceso hizo temer, incluso, un suicidio colectivo.



Luego de las especulaciones, Gabriel Ferrer, pastor de la comunidad Berea, aseveró que no son suicidas.



“Ahora mismo muchos están vituperando, diciendo que nos vamos a suicidar. Porque decimos que estamos a pocos días para el arrebatamiento. Y con respecto de este ataque del diablo y de los impíos que le prestan su boca y su vocación a Satanás, quiero decirles que los que alientan el suicidio son los apóstatas”, aseguró el religioso.

Además de estar confinados, las personas también hicieron ayunos extensos.



Trascendió que en el grupo que esperaba por la segunda venida de Jesús había varios menores de edad.



Pese a eso, Ferrer expuso: “Si alguna iglesia existió o ha existido aquí en Barranquilla o en Colombia, que amaba la vida, es Berea. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. No se equivoquen los suicidas. Nosotros no somos suicidas. Nosotros somos y estamos llenos de vida, porque creemos que la vida le pertenece al Señor y ningún hijo de Dios se puede quitar la vida, porque la vida le pertenece al Señor".



El alcalde de Sabanalarga, Jorge Manotas, afirmó que las autoridades se trasladaron hasta el lugar donde la comunidad estaba confinada para verificar la situación.



“Los pequeños estaban en buen estado, eso lo pudimos establecer. Sin embargo, vamos a continuar con un monitoreo por parte del ICBF. Y realizaremos revisiones constantes de parte de la Policía Nacional y de las patrullas contra la propagación del covid-19 en el municipio para evitar aglomeraciones”, argumentó.



La sede principal de la Iglesia Berea se encuentra en Barranquilla.



El personero de Sabanalarga, Luis Fernando Moreno Llinás, aseguró que la comunidad ya suspendió el ayuno.



"En estos momentos ellos no están realizando ningún tipo de oración. Nos han manifestado que han suspendido todo tipo de oraciones, porque dentro de esas actividades está el tema de hablar en ‘lenguas’ y ellos no quieren alarmar a la comunidad, no quieren que la comunidad se ponga nerviosa con esta actividad que ellos ejercen”, puntualizó.