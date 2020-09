Pediatra y su empleada agredidas en Barranquilla: Esto es lo que ha pasado con el indignante caso

Álvaro José Carvajal Vidarte

El caso de Dalila Peñaranda sigue generando reacciones e indignación a nivel nacional. La pediatra y su empleada doméstica, Carmen Pérez, fueron brutalmente agredidas en un edificio de Barranquilla luego de que Peñaranda le pidiera a un grupo de vecinos, que protagonizaban una numerosa fiesta a pesar de las restricciones por la pandemia, que bajara el volumen de la música.



Las afectadas adelantan los trámites de la denuncia contra sus agresores. Este lunes se presentó a Medicina Legal para que los profesionales evaluaran las lesiones que sufrieron las dos mujeres.



Según han revelado varios medios, la profesional de la salud tendría entre 15 y 25 días de incapacidad. Mientras la médica, de 38 años de edad, tiene múltiples moretones y comprometida la visión de su ojo izquierdo, Carmen, de 57 años, sufrió "edema facial, equimosis en el área maxilar derecha, múltiples equimosis en miembros inferiores y dolor en el cuerpo", indicó Peñaranda al portal Zona Cero.



El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, indicó que las autoridades han identificado "a más de la mitad de los asistentes de la fiesta", y aseguró que a todos se les impondrán comparendos, como también al administrador del conjunto "que permitió que eso pasara".



Pumarejo también aseguró que se judicializará a los agresores. Por otra parte, en las últimas horas se dio a conocer que los residentes en el apartamento serían desalojados.



Autoridades han identificado a más de la mitad de los asistentes de la fiesta que terminó con agresión a Dalila Peñaranda y Carmen Pérez. A todos se les impondrán comparendos por desacatar normas de aislamiento, así como al administrador del conjunto que permitió que eso pasara. pic.twitter.com/yWGpdb0exV — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) September 7, 2020

No se puede autorizar ingresos a personas que no convivan en la residencia. Además se judicializará a las personas que agredieron a las dos mujeres, que lo único que hicieron fue pedir de manera respetuosa que no se continuara con una fiesta que no era debida. pic.twitter.com/slZJfHHvjj — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) September 7, 2020

Así fue la agresión

Según relató la doctora Peñaranda a La FM, la reunión se llevaba a cabo en el apartamento ocupado por el señor Martín Parra y había comenzado en la tarde del viernes 4 de septiembre. La fiesta se extendió hasta la madrugada del sábado 5, con la música a alto volumen.



"Se llamó a la empresa de seguridad del edificio y el señor hizo caso omiso, en horas de la noche siguió la fiesta y se llamó a la Policía. El cuadrante acude y le pregunto al vigilante y me dice que no atendieron a la Policía y le dije, 'díganles que suban y me acompañen a hablar con él'", expuso.



Cuando sube ella junto al vigilante y un policía se dirigen al apartamento de Parra, surge una discusión entre la profesional de la salud y la esposa de Parra, identificada como Fanny Franco. El video de esta situación se dio a conocer en las últimas horas.



#Barranquilla Este es el momento, previo a la agresión que sufrió la pediatra Dalila Peñaranda Fairuth, quien denunció una "COVID fiesta" en el edificio La Ría, ubicado en la Cra 47 # 102-170, del barrio Villa Santos en Barranquilla. pic.twitter.com/t2zWCwNL5D — Las Noticias de Telecaribe (@LasNoticiasTel) September 7, 2020

"No pensé que fuera una celebración de más de 25 personas, me acerco y hablo con él, me dice que me entienda con su esposa y termina en una discusión. La señora Fanny me agrede, me jala del cabello, yo me defiendo y es cuando salgo corriendo y lo que ven en el resto del video", contó Peñaranda.



El video al cual se refiere la afectada fue uno de los primeros que se dio a conocer sobre la agresión, el cual fue registrado por una de las cámaras de seguridad del edificio.



En el audiovisual se ve cómo la víctima, el policía y el guarda de seguridad son perseguidos por un grupo de personas enfurecidas. Un hombre golpea en el rostro a la médica, a pesar de los esfuerzos del policía por evitar que se produzca la agresión, mientras otro le propina una patada a Carmen Flórez, la empleada doméstica, cuando ella cae al suelo.

Queda registrado el brutal ataque del que fue víctima la Doctora Dalila Peñaranda y la Sra Carmen Adulta mayor de 57 años por parte de 12 personas, que les propiciaron de manera cruel y salvaje una descomunal golpiza @COLADCA#Sijin#Dijin@PoliciaColombiapic.twitter.com/ucgaOZlIIg — AsoRedColombia (@AsoRedColomb) September 7, 2020

En el video se alcanza a ver también cómo sale un grupo de mariachis que se encontraba en la fiesta. Tras el violento episodio, contó Dalila Peñaranda, los agresores se trasladaron hasta su apartamento y le partieron la puerta.



Sobre los hombres que golpearon brutalmente, la médica indicó a Noticias RCN que no los conoce y ni siquiera son inquilinos del edificio.



"A estos hombres que me atacaron de forma brutal nunca en mi vida los había visto, no sé quienes son, no sé nada de ellos y vine a saber de ellos a raíz de esta situación. No son propietarios de este edificio, no viven aquí en este edificio y no entiendo la razón todavía por la cual nos atacaron de esa forma a Carmencita y a mí", apuntó.



La médica también se pronunció sobre un video en el que una mujer la acusa de patear la puerta al momento de ir a reclamarle y agredir a una menor de edad. "Yo subí con el cuadrante y vigilante, en ningún momento llegué a agredir ni a una menor ni físicamente a nadie, y ahí están de testigos tanto el cuadrante como el vigilante", indicó a La FM.

Inquilinos serían desalojados

La pediatra indicó que la situación era "crónica" y que las fiestas con música a alto volumen se realizan desde "hace 15 meses", a pesar de las quejas por parte de los vecinos del conjunto,



Sobre el caso particular de este fin de semana, contó que a pesar de los requerimientos por parte de la empresa de vigilancia y de la Policía hicieron caso omiso y resaltó que le sorprendió la cantidad de personas en el lugar.



"No era la celebración habitual, ellos siempre celebran con música muy alta, pero siempre su núcleo familiar, y nos dimos cuenta que era una fiesta, que no había los elementos de protección personal en ninguno de los participantes del evento", relató.



De hecho, en otro de los videos captados por la cámara de seguridad se ve cómo algunos de los asistentes que luego protagonizaron la golpiza estaban en el pasillo, al parecer, consumiendo sustancias alucinógenas.

Veamos que paso antes del brutal ataque a la pediatra Dalila Peñaranda Fairuth y su empleada doméstica de 57 años, por parte de sus vecinos y los amigos de estos en la Cra 47 #102-170, Villa Santos, norte de Barranquilla.@zonacero@LaLibertadCo@PoliciaBquilla@elheraldocopic.twitter.com/KJWhtMMM7H — JulioDenuncia (@DenunciaJulio) September 7, 2020

Ante la grave situación, el propietario del apartamento habría tomado la decisión de desalojar a los residentes y organizadores de la fiesta, según informó este lunes Blu Radio.



Así mismo, los demás residentes del condominio La Ría, ubicado en el barrio Villa Santos, norte de Barranquilla, se solidarizaron mediante un comunicado de prensa con las mujeres afectadas y condenaron el hecho.