¿Qué dijo? Empresa de bus que se accidentó en Nariño se pronunció luego de la tragedia

Un día después del accidente registrado en las carreteras de Nariño que dejó 20 personas muertas y 15 más heridas, la empresa del bus involucrado en la tragedia se pronunció al respecto.



A través de un comunicado, Transipiales, la empresa a la que pertenece el bus de placas GIH-088 que se accidentó en la vía Tumaco - Cali, lamentó los hechos registrados en la madrugada de este sábado y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas que dejó el siniestro.



Aunque se ha asegurado que el accidente ocurrió porque el vehículo se habría quedado sin frenos, Transipiales no confirmó que esa haya sido la causa del choque del bus sino que, por el contrario, indicó que junto a las autoridades determinarán el porqué se presentó el choque.



De hecho, la empresa recalcó que actualmente se encuentran enfocados en atender a las familias de quienes fallecieron, así como a los pasajeros que resultaron heridos. Incluso, indicaron que están brindando ayuda especializada y psicológica a las personas que, de una u otra forma, se vieron implicadas en los hechos.



"Como empresa lamentamos profundamente esta situación. Nuestros esfuerzos están dedicados a la atención de los heridos y de los familiares de las víctimas mortales, coordinando traslados hacia los lugares de destino, entrega de bienes de cada pasajero y asistencia personal a las familias", mencionó la empresa en el comunicado.



De igual manera, explicó que habilitaron una línea de atención para atender exclusivamente a las familias de las víctimas y que, además, sus funcionarios están trabajando junto a la Gobernación de Nariño, el Hospital Universitario Departamental de Pasto, personal de la Cruz Roja, el Instituto Departamental de Salud de Nariño y el Icbf para apoyar a los familiares de quienes aún están recibiendo atención médica.



"Reiteramos nuestro compromiso con las familias y nuestro mensaje de condolencia en este difícil momento y agradecemos al cuerpo de bomberos de Pasto y de Chachagüí, al personal médico y asistencial de los hospitales de la región, al Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo, a la Policia Nacional, a la gobernación de Nariño, a la terminal de Pasto y al Ministerio de Transporte por su valiosa ayuda en el operativo de rescate", indicó Transinpiales en el documento compartido en sus redes.



Finalmente, la empresa reiteró que están comprometidas con el esclarecimiento de la tragedia. "Dentro de nuestro compromiso continuo por prestar un buen servicio como empresa certificada, una vez se aclaren los hechos emitiremos un nuevo comunicado ampliando la información", precisa el comunicado.



Cabe recordar que un sobreviviente del accidente, quien se encuentra recuperándose en un centro médico de Pasto, contó que cuando se movilizaban por la vía Panamerica, en la zona del municipio de Chachagüí, el conductor del vehículo gritó "no puedo hacer nada, nos quedamos sin frenos".



"Fueron segundos de mucho miedo después de que el conductor gritó que se quedó sin frenos, la gente comenzó a gritar, lloraban mucho. Sentimos un fuerte golpe, vi cómo algunos pasajeros que venían durmiendo fueron expulsados al vacío, no pude hacer nada, yo estaba atrapado en medio de unas sillas y al menos tres personas me cayeron encima", mencionó el hombre en diálogo con Blu Radio.



​Según los reportes, las 15 personas que quedaron heridas fueron trasladas a algunos centros asistenciales como el Centro médico Valle de Atrtiz y el Hospital infantil, en Nariño. Entre los heridos se encuentra el conductor del bus, así como dos menores de 3 y 8 años de edad.



En cuanto a las 20 personas fallecidas, los datos informan que las víctimas fueron principalmente hombres, varios de ellos señores adultos de 52, 62 y 78 años de edad. Por su parte, seis mujeres también perdieron la vida.