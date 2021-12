Proyecto de ley que endurece penas a reincidentes se votará en sesiones extras

La reforma a la ley de seguridad ciudadana que dispone de nuevas medidas para no permitir la excarcelación de los reincidentes, será votada en sesiones extras del Congreso de la República.



Así lo anunció el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien indicó que el proyecto, por trámite, no alcanza a cumplir su tiempo de discusión en las sesiones ordinarias por lo cual se trabajará hasta el martes 21 de diciembre.



“Vamos a tener sesiones extras entre el 17 y el 21 de diciembre para, en principio, tramitar la ley de seguridad ciudadana, esta ley cumple su tiempo en la plenaria el día 18 y antes no se podría tramitar antes”, declaró el senador Gómez.

Lea también: Edward Rodríguez renunció al Centro Democrático por discrepancias con directivas



Ese proyecto de ley es de autoría del gobierno nacional, y fue presentado para otorgar a los jueces mayores elementos jurídicos para que los delincuentes no queden en libertad luego de volver a ser reincidentes en los delitos que cometen.



“Este es un mensaje muy positivo para las ciudades capitales porque trae herramientas tanto para la Policía como para las autoridades locales, y para la justicia, al reformar algunos artículos del Código Penal que busca que la reincidencia en esos delitos ciudadanos sea sancionada con pena de presión y evite que puedan salir a cometer estos hechos punibles los delincuentes”, declaró el senador.



Gómez estimó que por ahora ese es sólo sería el proyecto que estaría para la discusión en las extras, “dependiendo de como se desenlace la semana hasta el jueves cuando termina formalmente las sesiones vamos a revisar si se incluyen algunas otras iniciativas, probablemente las de iniciativa del Congreso”.



Frente al controvertido proyecto anticorrupción en lo referente al artículo que sería una mordaza a la prensa, el presidente del Senado dijo que se está a la espera del informe de la comisión conciliadora y que en su opinión comparte la postura del presidente Iván Duque en el sentido de que se debe retirar ese artículo de la ley.



Finalmente el presidente del Senado dijo que espera que la reforma constitucional que reduce en un mes el periodo de vacaciones al Congreso de la República, al pasar de marzo 16 a febrero 16, llegue a la plenaria a más tardar el jueves.