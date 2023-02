Procuraduría hace llamado urgente a reabrir consulados en Venezuela

Una preocupante alerta ha presentado la Procuraduría General por la situación que viven al menos cuatro millones de colombianos por la no reapertura de los consulados de Colombia en Venezuela una vez se restablecieron las relaciones con el país vecino.



Según informó el ente de control, varios connacionales aseguran que el consulado general en Caracas no opera y, por tanto, se han tenido que trasladar a Cúcuta, Maicao, Puerto Inírida y Arauca para realizar algún trámite.



“Nos sentimos abandonados por el EStado colombiano, en particular por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país”, señalan, entre otras, algunas de las quejas de colombianos radicados en Venezuela.



Ante la situación, la Procuraduría designó mediante agencia especial para adelantar acciones preventivas y precisar cómo es el panorama de la prestación de los servicios consulares para los colombianos en Venezuela.



Cabe resaltar que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países sucedió el 12 de agosto de 2022 y seis meses después las oficinas consulares no han comenzado su funcionamiento y tampoco se han designado servidores públicos.



El Ministerio Público expresó su solicitud a la Cancillería para concretar cuándo será el restablecimiento y la apertura de los 15 consulados que existen para los colombianos.