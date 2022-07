Presidente del Concejo de Barranquilla cuestionó el sistema de reparación a víctimas

El presidente del Concejo de Barranquilla, Juan Ospino Acuña, denunció ante la mesa de participación efectiva de víctimas distrital, que el sistema de reparación integral ha sido un fracaso institucional.



Como ponente del debate de esta mesa especial, aseguró que “las 140.000 personas de 10 municipios que están viviendo dentro de la ciudad de Barranquilla en condiciones paupérrimas, le están diciendo hoy a la ciudad, que hay un fracaso institucional en la intervención y atención a las víctimas”.



Rojano Acuña enfatizó en el sentido de que no es la primera vez que las víctimas vienen a pedirle al Concejo acompañamiento en la solución de los problemas que les aquejan. “Esta es la cuarta ocasión, fuimos los pioneros en Colombia en incorporar normas acordes a la ley de víctimas”, al tiempo que exigió acciones contundentes del Concejo.



“Las víctimas tienen que ver con nosotros, de un compromiso institucional fuerte del Concejo para con la población víctima de la violencia. Exigimos resultados y pedimos muy respetuosamente a la Procuradora Margarita Cabello que realice una audiencia pública en Barranquilla para que se dé cuenta cuáles son las instituciones que no están trabajando por las víctimas, incluida la Procuraduría local”, manifestó.



En la sesión de la mesa de participación efectiva de víctimas del Distrito también intervinieron en nombre de las víctimas Martha Isabel Hoyos, Yorleidis Maldonado Acosta, Elizabeth Jácome y Elvira Díaz, quienes denunciaron que el Estado no está cumpliendo con la normatividad del sistema de atención y reparación integral a las víctimas, que calificaron como 'un completo fracaso', por no cumplir con lo que demanda la Constitución, en restablecer integral y socioeconómicamente, a las víctimas como garantía a la no repetición de las atrocidades sucedidas en el marco del conflicto interno en Colombia.



Misael Delgado Rada, miembro de la mesa de víctimas deplora que en “el año 2004, la Corte Constitucional declaró que Colombia es un estado de cosas inconstitucionales para las víctimas desplazadas, porque son personas de especial protección y no hemos logrado superar la situación de victimización”.



A su turno, David García, directivo de la mesa distrital de víctimas, aseguró tener más de 25 videos que muestran la crueldad de lo que está pasando en Barranquilla, desde asesinatos a niños menores de 10 años, descuartizamientos, atracos, fleteos “y lo que menos se puedan imaginar de acuerdo a los procesos de veeduría que venimos haciendo”, dijo el representante de las víctimas.



También denunció extorsiones, robos de los subsidios que reciben, en barrios como La Chinita. Violaciones sexuales, en el barrio Las Gardenias, y demás atrocidades en Villa de la Cordialidad y la Cangrejera.



Hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, como responsables de la desatención teniendo en cuenta que ellos son la comisión de seguimiento de la política pública de atención a víctimas.



Por su parte, el Personero del Distrito, Miguel Alzate, reconoció que hay una deuda pendiente muy grande en la reparación integral. “Es difícil no sensibilizarse después de escuchar los testimonios donde hacen un registro detallado de la situación que tienen las víctimas en la ciudad y el departamento, y el panorama es igual en todo el país”, por eso celebró que el presidente del Concejo le haya permitido a la mesa distrital de víctimas participar en este escenario para que estas voces sean escuchadas.



Jennifer Villarreal, secretaria de Gobierno del Distrito, consideró muy importantes estos espacios. “Desde el gobierno es importante tener en cuenta que el acompañamiento en cada uno de los procesos que se han venido realizando y el cumplimiento de las garantías efectivas para los miembros de la mesa ha sido uno de los de los pilares fundamentales, nosotros hemos tenido siempre una articulación y creo que hemos sido una Secretaría de escucha para los miembros; sin embargo, sabemos y entendemos que hay muchas cosas por trabajar, por eso estamos aquí no solamente para contar lo que hemos hecho, sino para decirles que pueden seguir contando con esta administración”, y celebró que el Concejo de Barranquilla tenga esta disposición para trabajar por una población tan grande, que necesita ser escuchada.



A su turno, María Elena Figueredo, enlace distrital de víctimas, delegada por el Alcalde, en su informe, aseguró que “somos una Alcaldía que ha estado preocupada por la implementación de la política pública de atención a víctimas, es así como hemos logrado tener una representatividad en cada una de nuestras dependencias que nos permite interactuar y articular los procesos al interior de la Alcaldía; hemos hecho un excelente equipo de trabajo y de comunicación, aunque indudablemente faltan muchas cosas por hacer”.



Entre los logros, resaltó la dinamización al interior de cada dependencia que permite atender de manera mucho más efectiva las peticiones de los representantes de las víctimas. Haber instaurado un canal de comunicación con los voceros de las víctimas, para llegar a acuerdos y enrutar a la población de acuerdo a la oferta institucional que se tenga.



De acuerdo a la Red Nacional de Información, existen 153.000 víctimas declaradas en el Distrito, de las cuales 70.918 son ubicables, según lo indicó la delegada de la Alcaldía en su informe.