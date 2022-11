Preocupante: 8 cada 10 mujeres en Bogotá han sido acosadas en espacio público 

Según la entidad, a través de una encuesta realizada a 3.098 mujeres mayores de 14 años, entre el 29 de julio y el 24 de agosto de 2022, dejó un panorama de percepción y vivencias frente al acoso sexual que sufre esta población en el transporte y espacio público, donde 8 de cada 10 mujeres afirman haber experimentado una situación de acoso sexual callejero.

“El acoso sexual callejero, es un tema que ha sido invisibilizado históricamente pero que afecta los derechos y la libertad de niñas y adolescentes en la ciudad.” Puntualizó Viviana Barberena, Veedora Distrital.



Para la entidad este fenómeno no brinda un panorama certero teniendo en cuenta dos factores, por un lado el acoso sexual callejero no es considerado como un delito en Colombia, a diferencia de otros países, por otro lado tampoco es tenido en cuenta como indicador de seguridad, por lo tanto no existe un seguimiento de los casos.



Así mismo, el informe da cuenta sobre los niveles de denuncia frente a este flagelo, el 89.3% de las mujeres encuestadas coinciden en no haber realizado ningún tipo de denuncia lo que representa una alta desconfianza de las víctimas hacia los canales de judicialización frente a estas conductas.



De otro lado el 62,8% no tiene conocimiento sobre los canales dispuestos para realizar la respectiva denuncia y el 43,5% dice conocer las acciones que tiene el Distrito para prevenir estas situaciones.



La Veedora Distrital Viviana Barberena, afirma que: “si bien la actual administración, a través de la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría de Seguridad, la de Cultura y la de Movilidad, le han apostado a la formulación e implementación de nuevas estrategias de trabajo interinstitucional para prevenir y controlar la violencia contra la mujer en el espacio y en el transporte público, hay retos que asumir de manera urgente y sistemática.” Aseguro la funcionaria.



Para esto desde la entidad se proponen varios puntos con el fin de contar con información real a la hora de analizar la seguridad ciudadana:



-Promover conocimiento de los canales de denuncia frente al acoso callejero entre las ciudadanas



- Fortalecer la perspectiva de género en el transporte público



- Desarrollar campañas de sensibilización particularmente sobre el acoso y sus implicaciones, en desarrollo de una conciencia colectiva de corresponsabilidad frente al fenómeno



Estas recomendaciones hacen parte de la hoja de ruta que se implementaría desde la Veeduría Distrital con el fin de instalar una mesa intersectorial que cuente con la presencia de instituciones y participación de la ciudadanía.