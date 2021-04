'Ñoño Elías y Andrés Felipe Arias compartirán reclusión en guarnición militar

Juan Felipe Delgado Rodriguez

A la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, llegará el exsenador Bernardo 'Ñoño' Elías, condenado a seis años por las irregularidades que se registraron en el entramado de corrupción que vinculó la firma brasilera Odebrecht. El excongresista estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.



Al 'Ñoño', quien será compañero en la guarnición militar del exministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, se le notificó de su traslado en las últimas horas, debido a que ha entregado declaraciones que vinculan al expresidente Juan Manuel Santos.



Los señalamientos los hizo en medio del juicio que se adelanta en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, quien es procesado por los delitos de interés indebido y contrato sin cumplimiento de requisitos legales a favor de Odebrecht.

Puede leer: Periodistas colombianos retenidos en frontera con Venezuela fueron liberados

Elías en interrogatorio con la Fiscalía, explicó que el representante de la multinacional en Colombia, Eleuberto Martorelli, estaba interesado en las elecciones presidenciales de 2014, de ahí que supuestamente, se hayan adelantado reuniones a las que asistió el exgerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, también condenado.



Lo que dijo el 'Ñoño' es que a Martorelli le convenía que las elecciones del 2014 las ganara el expresidente Santos, debido a que su contrincante era el candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, y de perderlas Andrade podría salir de la entidad, situación que a juicio de Elías, no les favorecía ya que se estaban adelantando labores con el otrosí de Ocaña-Gamarra.



Elías en medio del juicio expuso que “Martorelli entre la primera y segunda vuelta presidencial me dijo que no lo abandonara en el tema del Otrosí 6. Me dijo lo siguiente: ‘Yo tuve una reunión con Juan Manuel Santos, con los jefes de campaña y tuve una reunión con Roberto Prieto y vamos a reforzar para no perder la segunda vuelta’. Yo entendí en ese momento que Luis Fernando Andrade se encargó de sacar adelante el otrosí”.



Estos entre otros señalamientos que vinculan a las exministras de transporte y educación, Cecilia Álvarez y Gina Parody, respectivamente, duraron alrededor de tres días, y se adelantaron desde la cárcel La Picota de Bogotá de manera virtual. En medio de su intervención solicitó protección debido a que estaba entregando detalles de las actuaciones que se adelantaron mientras estuvo vigente la corrupción por parte de la firma brasilera.