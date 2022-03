"Mi lucha no comenzó con el Pacto Histórico": Francia Márquez, arrasadora en las urnas

Pese a no ganar la consulta del Pacto Histórico, Francia Márquez logró una histórica votación al conseguir más de 780.000 votaciones, quedando incluso por encima de Sergio Fajardo, ganador de la coalición Centro Esperanza.



Los expertos no dan crédito y aplauden la campaña realizada por Márquez, quien no solo superó a figuras políticas de mayor recorrido como el exministro Alejandro Gaviria y el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, sino que consolidó su figura en apenas tres meses.



La desigualdad económica y social de las mujeres y la despenalización del aborto, son algunos de los temas que ha puesto en su agenda pública y en la mesa de cada debate al que asiste, lo que le ha permitido ganar terreno como representante feminista en el país.



Es oriunda de La Toma, un pueblo del Cauca con profundas raíces afrodescendientes. Desde siempre ha denunciado hechos como la minería ilegal y el desplazamiento de personas desde sus territorios.

Lea también: Gustavo Petro, el candidato de izquierda que buscará la Presidencia de la República



Logró organizar a 80 mujeres y emprendió una caminata de 10 días y 350 kilómetros hasta Bogotá. Fue la protagonista de una marcha hasta el Congreso para hacerse escuchar y en el 2018, obtuvo el The Goldman Environmental, conocido como el Premio Nobel ambiental.



El domingo 13 de marzo del 2022 quedará como un hito por la forma cómo una mujer afrodescendiente, luchando contra las grandes maquinarias políticas del país, logró una votación histórica y obteniendo el 15% de los votos de la coalición de la izquierda, cuyo ganador, Gustavo Petro, obtuvo el 80%.



“Saludamos con alegría este gran paso. La votación que hemos obtenido ha sido super importante para el desafío que tenemos, ganar un proyecto de cambio y transformación que ponga la vida en el centro. Saludo a los nadies, a las nadies de Colombia, esos que nos acompañaron desde las montañas, llanuras y barrios de este país”, expresó Márquez durante el acto de celebración tras el triunfo de su contendiente Petro, con quien compartió tarima.



Francia Márquez es además abogada y agricultora, y con una votación como la del domingo, envió un claro mensaje a quienes atentan contra la vida de líderes y lideresas, que defienden sus territorios y luchan por el bienestar de sus habitantes.



A la espera de que Petro decida quién será su fórmula vicepresidencial, pues en su momento habían acordado que quien quedara de segundo en la consulta, tendría dicho lugar. Sin embargo, en los últimos días, voceros de la campaña han manifestado que probablemente ese puesto lo pueda ocupar otra persona con el fin de acercarse a otros sectores de la política nacional.