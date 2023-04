Más de 5 millones de vehículos se movilizarán por las vías del país durante Semana Santa

Desde este miércoles hasta el próximo domingo, cuando concluye la Semana Santa, se espera que por las carreteras del país se movilicen 5.447.234 vehículos y que por las terminales terrestres pasen 1.750.000 pasajeros y 772.318 lo hagan por los aeropuertos.



Así lo manifestó el Ministerio de Transporte al anunciar su estrategia para brindar una movilidad tranquila y segura en el final de la Semana Mayor.



Según el Gobierno, se estima que para toda la Semana Santa se hayan movilizado por las vías del país 10.245.800 vehículos y que por las terminales terrestres hayan pasado 3.763.555 pasajeros.



“Es importante resaltar que de los 10.245.800 vehículos que tenemos proyectados que se movilicen por las vías durante la semana mayor, se han movilizado hasta el momento 3.927.207. Nuestro llamado como siempre a los conductores es a respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad y antes de emprender su viaje revisar el estado de su vehículo y consultar el estado de las vías a través del #767”, manifestó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



Para brindar la seguridad de los usuarios y con el fin de reducir la siniestralidad la Dirección de Tránsito y Transporte ha dispuesto la presencia de 5.600 uniformados, que estarán brindando seguridad y prevención de siniestros o atención de eventos en toda la red vial nacional.



Desde este miércoles habrá restricción para los vehículos de carga, de la siguiente manera: el miércoles 5, entre las 12 del medio día y las 11 p.m.; el jueves 6, de 6 a.m. a 3 p.m.; el sábado 8, de 4 p.m. a 11 p.m, y el domingo 9 de 10 a.m. a 11 p.m.



La Superintendencia de Transporte ha reforzado su presencia en 22 ciudades del país. Estará en 24 terminales, 21 aeropuertos, 17 peajes, 13 cuerpos de agua y 5 estaciones de cable. La entidad le recomienda a los usuarios que visitarán sitios turísticos religiosos en ciudades como Bogotá, Buga, Zipaquirá e Ipiales, entre otras, tomar siempre el transporte legal. Y a quienes visitarán lagunas y embalses, tener en cuenta las condiciones de seguridad para movilizarse.



Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, implementó un plan de acción integral de promoción de comportamientos seguros para todos los actores viales a través de programas como 'Juntos protegemos la vida en la vía' dirigido a gremios, empresas de transporte de carga y pasajeros y el programa de Bicidestrezas para niñas,

niños y adolescentes.



La ANI y el Invías cuentan con maquinaria y personal en todos los corredores viales ante cualquier eventualidad y también disponen de cangureras en los diferentes peajes del país.



120 funcionarios de la Aerocivil, del Grupo de Intermediación en Aeropuertos, están a disposición de los usuarios para orientar y acompañar al pasajero en sus gestiones ante los respectivos operadores.