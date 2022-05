Manuel Elkin Patarroyo desarrolla la primera vacuna contra las variantes del covid-19

Los profesores Manuel Alfonso Patarroyo y Manuel Elkin Patarroyo, junto a un equipo de científicos colombianos, desarrollaron la primera vacuna contra las distintas variantes del virus Sars-Cov-2, causante del covid-19.



De acuerdo con un artículo recientemente publicado por la revista científica 'Frontiers in Immunology', el proyecto fue desarrollado en compañía del grupo de inmuno-virología de la Universidad de Antioquia, dirigido por María Teresa Rugeles, y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (Udca).



Se trata de la vacuna SM Colsarsprot, que superó los estudios en laboratorio y está próxima a empezar estudios clínicos.



"Ya terminó el estado de investigación, ahora vamos con los estudios clínicos. Es decir, vacunar seres humanos. Con esto están chiveando al mundo entero, porque en Londres me dijeron que el artículo sale en 2 horas. Es decir, esto es una noticia que están dando antes que el mundo lo sepa", expresó Manuel Elkin Patarroyo en diálogo con Caracol Radio.

Aseguró que los estudios de la malaria les permitieron sentar bases para el desarrollo de Colsarsprot, que busca combatir las variantes con alta transmisión como beta, delta p y mu, presentes en Colombia.



"Con la malaria descubrimos reglas de juego para las vacunas y las aplicamos a estas, la hicimos para cubrir mutaciones del virus, que hay unas de preocupación y otras que son solo de interés. Ahí incluimos los fragmentos de las variantes de preocupación y de interés. Es decir, es la primera vacuna de primer mundial que va dirigida contra múltiples variantes del virus. El virus muta con ciertas características, pero hay unas con las que no puede mutar y de ahí nos agarramos para saber por qué no mutaba con esos aminoácidos. Lo que hicimos fue analizar esos aminoácidos y poner otros que tuvieran la misma masa, volumen y que tuvieran carga eléctrica distinta", dijo.



Agregó que las vacunas actuales están muy enfocadas en el virus surgido en Wuhan, China, pero que la desarrollada en el país, sería contra todas las variantes.



"Las vacunas del momento solamente están contra la de Wuhan. Le apuestan a que algunos pedacitos o fragmentos de esa molécula que sean parecidos a los de las demás mutaciones. De resto, no se han producido vacunas contra las otras mutaciones. Las vacunas que se están usando, tienen una sola variante genética, la de Wuhan".



Finalmente, expresó que con esta vacuna, las dosis serán pocas, y calificó la falta de apoyo de este gobierno como "cero", para el desarrollo de esta patente.



"Con nuestra vacuna solo se necesita dos dosis, no necesita las cuatro de ahorita. Hasta en la presidencia dijeron que yo era mezquino porque la inmunidad era de 3-4 meses. Hoy lo que dicen es que hay que ponerse los refuerzos a los 3-4 meses y ya vamos en la quinta dosis. Durante este gobierno no hemos recibido ningún apoyo hasta ahora; cero. Mucha gente está interesada en la patente porque es comercial y muy costoso", aseveró.