Maduro no será invitado a la posesión del presidente electo Petro: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, confirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no asistirá a la posesión del presidente electo Gustavo Petro, debido a que el Gobierno saliente es el que gestiona la entrega de invitaciones.



“El señor Nicolás Maduro no es invitado a la posesión, esas invitaciones las manda siempre el Gobierno saliente, es perfectamente claro que se ha mencionado que no estará invitado a la posesión. Lo importante es tener siempre la coherencia y para Colombia es muy preocupante tener una dictadura que ha expulsado seis millones de venezolanos”, destacó Ramírez.



La vicepresidenta aseguró que el Gobierno del presidente Iván Duque no pasará por alto lo que han padecido los venezolanos que han salido del país y la presencia de grupos armados de Colombia en ese territorio.



“Por esa actitud hostil, por esa razón este Gobierno del presidente Iván Duque tiene que mantener la coherencia. Como lo ha dicho el presidente Duque, Nicolás Maduro no va a venir a Colombia mientras él está de presidente”, aseguró Ramírez.



Respecto al posible fallecimiento de Iván Márquez en territorio venezolano, la canciller aseguró que el Gobierno únicamente tiene la información que han suministrado los medios de comunicación por parte de Venezuela.