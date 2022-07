Los soldados no somos enemigos de la paz: general Zapateiro en su despedida

Dos años y siete meses después de llegar a la comandancia del Ejército, el general Eduardo Zapateiro dejó su cargo pocos días antes de que se posesione el presidente electo, Gustavo Petro, con quien tuvo una dura controversia cuando era candidato.



Este viernes, en medio de una ceremonia de gran magnitud, con banda de guerra, múltiples honores e incluso un espaldarazo del presidente Iván Duque, Zapateiro se despidió de sus tropas.



La ceremonia se llevó a cabo en la Escuela Militar de Cadetes, que desde el mediodía empezó a llenarse de uniformados, invitados, periodistas y curiosos.



Pasadas las 3:30 de la tarde, y luego de un apretón de manos entre el saliente general Eduardo Zapateiro y el entrante Carlos Iván Moreno, la ceremonia empezó con honores al presidente Iván Duque, con un minuto de silencio por los uniformados caídos en combate y la entrega de mando y reconocimiento al nuevo Comandante.



La despedida de Zapateiro duró más de 35 minutos, en los que agradeció a todos los integrantes del Ejército por estos dos años como comandante. “Ha sido un honor haber sido el comandante de los colombianos, y entregarla a un gran amigo, a un hombre de principios y valores, Carlos Iván Moreno Ojeda, Dios ilumine tu camino”.



Además, en medio de su discurso, Zapateiro dijo que el Ejército durante su historia jamás se ha plegado a intereses particulares porque es una institución que se fundamenta en el bienestar de todos los colombianos.



Bajo esta línea el comandante saliente dijo que los soldados de Colombia no son enemigos de la paz. “No somos enemigos de la paz, jamás hemos tenido en nuestras mentes un enemigo oculto o interno. Existen unas amenazas persistentes y no somos ajenos a entender que algunos de nuestros hombres, apartándose del cumplimiento de la ley han incurrido en graves conductas, nada más contrario a la realidad porque la inmensa mayoría de nuestros hombres y mujeres se han entregado a la causa de alcanzar la paz de la nación”.



En este sentido, Zapateiro dijo que las acciones reprochables de unos cuantos no son y no pueden generalizarse para afectar la honra del Ejército y les corresponde a los jueces sancionar a las personas que se han apartado del cumplimiento de sus deberes.



Dentro de su discurso el comandante saliente aprovechó también para pronunciarse sutilmente sobre operaciones como la que realizó el Ejército en Putumayo en donde murieron varios civiles. “Cuando se planea una operación se hace con el cuidado y la precisión máxima de salvaguardar y garantizar el acatamiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.



A esta ceremonia asistieron también el ministro de Defensa, Diego Molano, la vicepresidenta y canciller, Martha Lucia Ramírez, y el ministro del Interior, Daniel Palacios.

¿Quién es el nuevo Comandante?

Dentro de esta ceremonia tomó posesión el general Carlos Iván Moreno Ojeda quien era el segundo comandante del Ejército.



Durante su trayectoria militar, Carlos Iván Moreno Ojeda ha sido oficial de Estado Mayor de la Fuerza de Despliegue Rápido, jefe de la Dirección de Personal del Ejército, comandante del Batallón Vergara y Velasco y comandante de la Brigada Móvil N° 22.



Además, Moreno es especialista en conducción y administración de unidades militares, en administración de recursos militares para la Defensa Nacional y es profesional en ciencias militares.



A parte de sus estudios en el campo militar, el comandante encargado también es ingeniero civil y es especialista en finanzas y administración pública.

Las controversias de Zapateiro

Apenas unas horas antes del anuncio de que sería el nuevo comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro enfrentó su primera controversia pública, cuando se le vinculó a la desaparición de Jaime Enrique Quintero Cano, padre del jugador Juan Fernando Quintero.



Zapateiro fue absuelto del caso en una providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia en marzo de 2001, pero debió de nuevo salir a dar explicaciones, recordando las afirmaciones de la justicia: “las conclusiones de la Procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos, las cuales comparte la sala en su totalidad, permiten afirmar que no existe prueba alguna de la responsabilidad de los servidores públicos ni por acción ni por omisión por la presunta desaparición del señor Jaime Enrique Quintero Cano”.



Hacia el final de su ejercicio como comandante, Zapateiro se trenzó públicamente en un debate con el entonces candidato a la Presidencia, Gustavo Petro, lo que provocó acusaciones en su contra por presunta intervención en política. Aunque la Procuraduría abrió una indagación en su contra, los resultados del proceso no llegaron antes que su retiro del cargo. El presidente Duque, por su parte, lo respaldó y aseguró que sus palabras habían tenido como objeto solamente la defensa de la Institución.